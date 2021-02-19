Ограничительные меры в ВКО продлили до 7 марта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области

№4 19 февраля 2021 года город Усть-Каменогорск

Я, и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, Илюбаев Х.Ж.,

рассмотрев документы:

Решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 07 декабря 2020 года; от 14 декабря 2020 года; от 20 декабря 2020 года; от 24 декабря 2020 года; от 05 января 2021 года; от 11 января 2021 года; от 02 февраля 2021 года;

Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 декабря 2020 года № 65 «О внесении изменения и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»; от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»; от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»; от 14 января 2021 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»; от 27 января 2021 года № 3 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»; от 04 февраля 2021 года № 5 «О внесении изменения и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин»;

Протоколы совещаний с руководителями ТД КСЭК по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции под председательством Вице-министра Е. Киясова от 10 января 2021 года; от 15 января 2021 года; от 29 января 2021 года;

оперативные сведения о санитарно-эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, областях Республики Казахстан и сопредельных государствах по коронавирусной инфекции CОVІD-19,

установил:

На основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 3,8%, значение репродуктивности инфекции (R) –0,972.

На основании подпункта 4) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 22 февраля по 07 марта 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Акимам городов и районов:

1) сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов;

2) осуществлять охрану и контроль общественного порядка в городах Усть-Каменогорск, Семей в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск – 200, город Семей 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город Усть-Каменогорск — 23, город Семей — 17);

3) обеспечить контроль за недопущением проведения:

— массовых зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, мероприятий (корпоративов) в организованных коллективах на объектах общественного питания, развлекательных объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах;

— массовых семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) мероприятий, в том числе на дому;

— массовых театрализованных представлений, услуг аниматоров и ростовых кукол, шоу-программ, концертов в местах массового скопления людей (на площадях, в скверах, парках, прогулочных и набережных зонах), в том числе в закрытых помещениях (концертные залы, клубы) и других массовых мероприятий;

— жума-намаза в мечетях, за исключением мечетей, расположенных в сельской местности, мощностью до 150 человек, при заполняемости не более 25%;

4) продолжить работу волонтёров по доставке товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц, старше 65 лет и социально защищаемых слоёв населения;

5) совместно с органами управления кондоминиумами, КСК и другими организациями, обслуживающими многоквартирные жилые дома, продолжить:

— проведение профилактической дезинфекции и влажной уборки в подъездах, лифтах, паркингах, согласно графиков;

— размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и информационного материала по вопросам профилактики респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, на досках объявлений и в других доступных к общему обозрению местах;

6) сократить проведение в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения;

7) продолжить осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории населённых пунктов области с проведением дезинфекции и санитарной обработки объектов внешней среды (помещения зданий в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, на крытых и тёплых остановках, в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, подземных пешеходных переходах);

8) совместно Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области обеспечить лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР с целью эпидемиологического надзора, а также по эпидемиологическим показаниям, по постановлениям главного государственного санитарного врача соответствующей территории (по согласованию с Департаментом СЭК ВКО):

по эпидемиологическим показаниям:

— лиц из числа близких контактов с больным COVID-19;

с профилактической целью:

— граждан, въезжающих в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

— лиц, прибывающих из-за рубежа авиарейсами, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

— лиц, призываемых на срочную воинскую службу на сборных пунктах и молодое пополнение по прибытию в воинские части;

— лиц, демобилизованных после срочной воинской службы, перед выбытием из воинских частей;

— лиц, поступающих в учреждения пенитенциарной (уголовно-исполнительной системы) (подследственные, обвиняемые, осужденные);

— сотрудников и лиц, вновь поступающих в медико-социальные учреждения, при оформлении, а также, в последующем, ежемесячно услугополучателей и персонала медико-социальных учреждений;

по эпидемиологическим показаниям, по постановлениям главного государственного санитарного врача соответствующей территории (по предварительному согласованию с Департаментом СЭК ВКО):

— военнослужащих по призыву, выслуживших установленный срок воинской службы и увольняемых в запас с частей Регионального командования «Шығыс» (Восток) Национальной гвардии Республики Казахстан Министерства внутренних дел Республики Казахстан перед их следованием железнодорожным и авиа- транспортом из частей к местам постановки на воинский учет, месту проживания;

— офицеров и военнослужащих по контракту, назначенных для приема и сопровождения воинских команд к месту прохождения срочной воинской службы и военнослужащих, выслужив ших установленный срок воинской службы;

— лиц без определенного места жительства, поступающие в центры ресоциализации и адаптации, а также на принудительное лечение в организации здравоохранения;

— других лиц, по эпидемиологическим показаниям;

9) обеспечить функционирование регулярных внутриобластных автобусных, микроавтобусных и иных пассажирских перевозок между районами и городами области, а также автовокзалов, автостанций и иных предприятий пассажирского транспорта при:

— заключении трёхстороннего «Меморандума о работе регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа в период действия, ограничительных мер, в том числе карантина»;

— заполняемости на 75% от количества посадочных мест (за исключением перевозок, обеспечивающих транспортировку работников на пересменку или перевахтовку);

— обязательном ношении медицинских или тканевых масок водителем и пассажирами;

— соблюдении профилактических и противоэпидемических требований к работе на период действия ограничительных мер, в том числе карантина, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Акимам города Курчатов, Бескарагайского, Урджарского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов:

1) обеспечить работу:

— 3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

— 2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области;

— 4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

2) запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, кроме лиц, указанных в приложении 1 к настоящему Постановлению при предъявлении подтверждающих документов.

В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;

3) обеспечить контроль на санитарных постах путём проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО);

4) обеспечить режим биологической безопасности всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены;

5) обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), одышка) вызов скорой помощи по телефону «103»;

6) предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, медицинскую или тканевую маску и обеспечить дистанцирование.

Обеспечить запрет на:

1) проведение массовых зрелищных, спортивных мероприятий, мирных собраний, выставок, форумов, конференций, мероприятий (корпоративов) в организованных коллективах на объектах общественного питания, развлекательных объектах, на предприятиях, в учреждениях и офисах;

2) проведение массовых, семейных, торжественных, памятных (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки) мероприятий, в том числе на дому;

3) проведение массовых, театрализованных представлений, услуг аниматоров и ростовых кукол, шоу-программ, концертов в местах массового скопления людей (на площадях, в скверах, парках, прогулочных и набережных зонах), в том числе в закрытых помещениях (концертные залы, клубы) и других массовых мероприятий;

4) услуги развлекательных агентств и других организаций, оказывающих развлекательные услуги с выездом на дом (аниматорские услуги, детские шоу, мастер-классы, интерактивные спектакли и другие услуги);

5) работу развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, ночные и игровые клубы/заведения (компьютерные, PlayStation, боулинг, букмекерские и иные заведения), детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях);

6) проведение аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных, в соответствии с Постановлением ГГСВ РК от 25.12.2020 года № 67 (с изменениями от 14 января 2021 года №2) и статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

7) проведение жума-намаза в мечетях, за исключением мечетей, расположенных в сельской местности, мощностью до 150 человек, при заполняемости не более 25%».

Разрешить перемещение населения по улицам и посещение скверов, парков, площадей, набережных, прогулочных зон, при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования. 6. Разрешить деятельность специальных и специализированных организаций для детей, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа и для одаренных детей, домов ребенка, детских домов, детских центров оказания специальных социальных услуг полустационарного типа, а также центров ресоциализации и адаптации лиц, без определенного места жительства с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Обеспечить карантин и соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима в лечебных учреждениях, оказывающих услуги стационарного характера, в медико-социальных объектах (центрах оказания специальных социальных услуг стационарного типа, в том числе детских, с проживанием сотрудников центров в них 14 дней) и реабилитационных центрах для инвалидов.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

При соблюдении санитарных правил, алгоритмов (требований), определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, соблюдении масочного режима и социальной дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности:

7.1 установить режим работы с 07.00 до 24.00 часов:

1) объектов общественного питания:

— с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, без проведения массовых, семейных, коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), танцев.

Объекты общественного питания могут работать без ограничений по времени и дням на онлайн доставку, либо самовывоз (на вынос), с закрытием объекта для посетителей и соблюдением «Требований к организациям общественного питания, осуществляющим доставку еды на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина».

Объекты общественного питания, обслуживающие промышленные предприятия, медицинские учреждения, объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) работают для организации питания сотрудников, клиентов, пациентов и других лиц обслуживаемых объектов, в штатном режиме обслуживаемых объектов с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест.

Объекты общественного питания в организациях образования и воспитания, работают с заполняемостью не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала и соблюдении требований к объектам общественного питания в организациях образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Фудкортам разрешено работать только на вынос и доставку еды.

7.2 установить существующий режим работы в будние, а также в выходные и праздничные дни, при заполняемости не более 30%, не менее 4 м2 на одного посетителя и запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов для:

1) продовольственных рынков внутри и вне зданий;

2) непродовольственных рынков внутри и вне зданий;

В воскресенье объекты, указанные в настоящем пункте работают до 18.00 часов.

На рынках следует сформировать из числа сотрудников санитарные патрули для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима.

7.3 установить существующий режим работы, без ограничения по дням недели:

1) крытым спортивным объектам (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы клубных команд), ледовые катки крытых сооружений, независимо от форм собственности:

— для проведения индивидуальных (с участием не более 5 человек) и групповых (с участием не более 30 человек) тренировок, без зрителей;

2) фитнес-центрам/клубам, тренажерным залам, помещениям для занятия спортивно-оздоровительными тренировками, СПА центрам/салонам, бассейны, спортивно-оздоровительным объектам с бассейнами:

— с заполняемостью не более 50%, и площадью не менее 5 м2 на одного посетителя и при обеспечении общей заполняемости зеркала воды не более 50% и 5 м2 на одного человека для бассейнов, строго по предварительной записи;

3) библиотекам, музеям;

4) бизнес-центрам (страховые компании, услуги: адвоката, нотариуса, бухгалтера, консалтинга, агентства по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей), организациям, оказывающим услуги круглосуточного мониторинга (системы аварийного оповещения, подземного позиционирования персонала, техники и др.) и другим офисным зданиям;

5) абонентским отделам по обслуживанию населения, индивидуально или группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи;

6) детским кабинетам/центрам коррекции, детским и взрослым образовательным центрам, детским секциям, кружкам, факультативам:

— группы формируются с условием соблюдения дистанции между детьми (взрослыми) из расчета 4 м2. на одного человека, но не более 15 детей (взрослых) в группе;

7) объектам культуры:

-индивидуальные, групповые репетиции, с участием не более 50 человек;

8) объектам торговли непродовольственными товарами ( магазины, отделы, минимаркеты, бутики) :

— при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; при площади торгового зала от 50 до 100 м2 – не более 8 человек соответственно, при площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя;

— в период действия ограничительных мероприятий, объекты торговли непродовольственных товаров могут работать на доставку, либо самовывоз, с закрытием объекта для посетителей;

9) объектам торговли ( супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ) , реализующим продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента, в том числе по форме самообслуживания:

— при заполняемости не более 30%, не менее 4 м2 на одного посетителя;

— с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов;

-в ТРЦ разрешается работа объектов общественного питания только на вынос и доставку;

В воскресенье объекты торговли непродовольственными товарами (супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ) работают до 18.00 часов.

На объектах торговли непродовольственными товарами ( супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети, ТРЦ) , площадью свыше 1000 кв. м. сформировать из числа сотрудников объекта санитарные патрули для контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима.

10) саунам:

— при обеспечении заполняемости не более 50% и площади не менее 4 м2 на одного посетителя.

7.4 установить режим работы без ограничений по дням недели для ледовых катков вне зданий, с заполняемостью не более 50% и площади из расчета 10 м2 зеркала льда на 1 человека при закрытых комнатах/помещениях для переодевания и ожидания посетителей;

7.5 установить режим работы с 06.00 до 23.00 часов для общественного транспорта внутри городов и населенных пунктов, при увеличении количества автобусов в часы пик (утром (с 8.00 до 10.00 часов), вечером (с 18.00 до 20.00 часов)), обработке дезинфицирующими средствами и открытии всех дверей на конечных остановках, заполняемость по числу посадочных мест, с обязательным ношением масок водителями, кондукторами и пассажирами.

Сохранить существующий режим работы для:

1) объектов торговли продовольственными товарами (магазины, отделы, минимаркеты, зоомагазины):

— при площади торгового зала до 50 м2 допускается одномоментное нахождение в помещении не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; при площади торгового зала до 100 м2 – не более 8 человек соответственно, при площади торгового зала более 100 м2 заполняемость не более 30%, площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя.

Разрешить объектам торговли продовольственными товарами, площадью более 2000 м2 работать в круглосуточном режиме;

2) аптек и аптечной розничной сети, в том числе расположенных в объектах торговли;

3) медицинских центров, стоматологий:

— по предварительной записи;

4) объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.):

— при соблюдении заполняемости не более 80%;

5) объектов религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.):

— разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек;

— разрешено проведение жұма намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости;

6) детских дошкольных организаций:

— дежурные группы формируются с условием соблюдения дистанции между детьми (взрослыми) но не более 15 детей в группе:

в приспособленных зданиях (при совмещенных игровой и спальных мест) из расчета 4 м2 на 1 (одного) ребенка,

в типовых детских садах – 3 м2 на 1 (одного) ребенка в игровой зоне (без учета спальной зоны и зоны приема пищи);

7) субъектов предпринимательства с низким уровнем контакта с населением:

— по предварительной записи, при закрытой для посетителей комнаты/зала ожидания: автомоек, объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

— с индивидуальным обслуживанием (по одному клиенту): ателье, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, часов, химчисток, прачечных, цветочных магазинов, фотосалонов, организаций, занимающихся доставкой товаров, авто-экспресс (еда на вынос);

— АЗС (автозаправочные станции);

8) объектов, оказывающих реабилитационные услуги населению, индивидуально или группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи;

9) театров и кинотеатров:

— с заполняемостью не более 30%, но не более 100 человек в зале, при шахматной рассадке, за исключением членов одной семьи.

10) бань:

— при обеспечении заполняемости не более 50% и площади не менее 4 м2 на одного посетителя, бассейнов (в индивидуальном формате из расчёта 5 м2 зеркала воды на одного человека.

11) салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов (салонов и др.), объектов, оказывающих косметологические услуги, услуги маникюра, педикюра, массажа и татуажа:

— площадью не менее 4 м2 на 1 посетителя, по предварительной записи.

Продолжить, при соблюдении санитарных правил и усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

1) работу ЦОНов для физических и юридических лиц по предварительному бронированию очереди через портал Электронного Правительства или Call-центр 1414,

2) работу филиала АО «Казпочта» и его отделений с максимальным оказанием услуг в онлайн-формате;

3) работу субъектов финансового сектора (банки второго уровня; организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка РК на обменные операции с наличной иностранной валютой, ипотечные организации; страховые (перестраховочные) организации; страховые брокеры; организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг; микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды; платёжные организации; коллекторские агентства) и требований совместного приказа Председателя Национального Банка РК и Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

4) следующий формат обучения:

– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

– обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — до 7 класса включительно по заявлению родителей (опекунов, попечителей и др.) при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

– комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, соблюдение масочного режима);

– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

— штатное обучение студентов I курсов колледжей, ВУЗов;

5) проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате);

6) проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд, с одновременным скоплением не более 30 человек;

7) проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), с одновременным скоплением не более 100 человек, без участия зрителей (при пустых трибунах);

8) проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек, без участия зрителей (при пустых трибунах);

9) сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок выходного дня на открытом воздухе.

Департаменту полиции ВКО продолжить работу и обеспечить:

1) патрулирование жилого сектора, дачных массивов, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, зон рекреации, общественного транспорта, на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования и проведение бесконтактной термометрии населения;

2) работу участковой службы с акцентом на выявление семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и др.) с оформлением рапортов и материалов с последующей передачей в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) контроль за лицами, находящимися на домашнем карантине;

4) охрану мест карантинизации;

5) принятие мер к лицам, нарушающим режим ограничений и требований, установленных настоящим Постановлением, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

6) усиленный контроль за выявлением и пресечением фактов организации увеселительных и корпоративных мероприятий в период праздничных и выходных дней.

Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Управлению образования ВКО:

Обеспечить перевод на дистанционный режим работы школ, не отвечающих установленным требованиям санитарных правил к работе в режиме карантина и обеспечить 100% внеплановую проверку школ по каждому зарегистрированному случаю заболевания школьников и персонала объектов образования, обучающихся (работающих) в офлайн режиме.

Акимам городов и районов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Управлению здравоохранения ВКО:

1) держать на особом контроле эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

2) оперативно реагировать и принимать меры на любые изменения показателей репродуктивности вируса и заболеваемости населения коронавирусной инфекцией COVID-19;

3) обеспечить полную готовность инфраструктуры системы здравоохранения, безопасность медицинских работников всех звеньев, наблюдение за группами риска;

4) рекомендовать использование мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине и других мобильных приложений;

5) обеспечить в медицинских организациях неукоснительное соблюдение санитарных правил и требований постановлений главных государственных санитарных врачей;

6) обеспечить готовность прививочных пунктов к вакцинации против коронавирусной инфекции CОVІD-19;

7) обеспечить координацию и оценку мероприятий по подготовке и проведению иммунизации населения против коронавирусной инфекции CОVІD-19;

8) обеспечить исполнение временных методических рекомендаций «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан» и регламента хранения и транспортировки вакцин по профилактике коронавирусной инфекции СOVID-19.

Акимам городов и районов области, управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, Палате предпринимателей ВКО НПП РК «Атамекен» обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

2) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима ограничения, в том числе карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

5) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан);

6) оповещение организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности посредством размещения необходимой информации на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и иных информационных ресурсов.

Акимам городов и районов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Департаменту полиции ВКО, Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области НПП РК «Атамекен»:

1) обеспечить функционирование мониторинговых групп;

2) обеспечить усиленный контроль за деятельностью мониторинговых групп, в части пресечения коррупционных проявлений в их деятельности;

3) обеспечить соблюдение «Алгоритма действий должностных лиц по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина», утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 07 декабря 2020 года (с внесенными протоколом МВК от 14.12.2020 года изменениями);

4) усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических ограничительных мероприятий, в том числе населением масочного режима и социального дистанцирования при передвижении и нахождении в населённых пунктах, в зданиях, местах массового скопления людей, общественном транспорте;

5) осуществлять еженедельный контроль результативности мобильных мониторинговых групп;

6) совместно с Управлением внутренней политики ВКО, отделами внутренней политики городов/районов освещать работу мобильных мониторинговых групп в печатных и электронных СМИ и социальных сетях, обеспечить проведение широкой информационно-разъяснительной работы с населением (регулярные брифинги, он-лайн обсуждения и др.):

— о нормах карантина и текущей эпидемиологической ситуации в регионе, принимаемых мерах;

— по вопросам повышения грамотности людей, о действиях в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации и их социальной ответственности по вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19;

— о вводимых санитарных требованиях, порядке и основаниях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения;

— освещение результатов проверок мониторинговыми группами по соблюдению профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий субъектами, возобновившими деятельность, либо деятельность которых не ограничивалась;

— принимаемых мерах, раскрывать важность решений, направленных на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства;

7) активизировать мероприятия по разъяснению новых санитарных требований среди бизнес-сообщества;

8) отслеживать потенциально резонансные темы, события, ситуации с принятием исчерпывающих мер по реагированию и разъяснением актуальных и «острых» вопросов, волнующих население и СМИ.

Работодатели предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом, обеспечивают исполнение и контроль за:

1) прохождением работниками, планирующими выезд на вахтовую смену с других регионов республики, области за пять дней до выезда на рабочее место, лабораторного обследования на COVID-19, за счет средств работодателя;

Работникам, имеющим положительные результаты ПЦР тестирования запрещается выезжать на вахту. Им следует незамедлительно информировать медицинского работника по месту проживания, без посещения медицинских организаций, путём вызова скорой медицинской помощи (мобильной группы) на дом по номеру 103;

2) проведением, по прибытию сотрудников на вахту, медицинскими работниками предприятия централизованного сбора и осмотра общего состояния работников, проверкой наличия лабораторного ПЦР обследования на CОVID-19 с отрицательным результатом;

3) по недопущению выезда на вахту и допуска к работе лиц, не имеющих документ, удостоверяющего лабораторное обследование на COVID-19;

4) за соблюдением ограничительных, в том числе карантинных мер;

5) введением дифференцированного графика работы с целью недопущения скученности граждан в «часы пик» утром (с 8.00 до 10.00 часов), вечером (с 18.00 до 20.00 часов) и использования служебного автотранспорта для развоза работников;

6) взаимозаменяемостью руководителей и работников, чья деятельность в силу непрерывного производственного процесса не позволяет перевести на удаленный режим работы, в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности, деятельность которых не приостановлена, обеспечить:

1) соблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности, определённых санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции», утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 05 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 06 июля 2020 года № 20935) и другими НПА и правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

3) размещение Акта соответствия санитарным нормам на видном месте на входе на объект, для возможности общественного мониторинга;

4) Контроль за обязательным ношением посетителями и работниками (персоналом) медицинских или тканевых масок: маска должна закрывать нос, рот и подбородок, плотно прилегать к лицу по краям и фиксироваться; во время разговора маску не следует сдвигать на подбородок и снимать, а также повязывать ее на руку или шею.

Работодателям (государственных органов, организаций, предприятий), субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций, субъектов предпринимательства, офисов, за исключением объектов жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, предприятий с непрерывным циклом технологического процесса):

1) сохранить дистанционную форму работы не менее 50% сотрудников (при штатном расписании более 50 сотрудников);

2) перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы;

3) обеспечить введение дифференцированного графика работы с целью недопущения скученности граждан в «часы пик»: утром (с 8.00 до 10.00 часов), вечером (с 18.00 до 20.00 часов);

4) обеспечить взаимозаменяемость руководителей и работников, чья деятельность в силу непрерывного производственного процесса не позволяет перевести на удаленный режим работы, в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Лабораториям, проводящим ПЦР исследования, независимо от форм собственности:

1) проводить, совместно с Филиалом НПЦСЭЭМ НЦОЗ, обязательную внешнюю оценку качества (ретестирование), межлабораторные сличительные испытания (профессиональное тестирование);

2) обеспечить ежемесячную доставку в НПЦСЭЭМ НЦОЗ образцов на ретестирование с сопровождающими направлениями по утвержденной форме, с соблюдением требований тройной упаковки, согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества», утвержденного приказом МЗ РК от 8 сентября 2017 года № 684;

3) предоставлять в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, его территориальные управления в городах и районах области и Центр локализации очагов (ЦЛО) пофамильные списки и донесения на все первичные случаи положительных результатов ПЦР исследования (независимо от финансирования данных исследований: в рамках ГОБМП или платных услуг), а также отчетность о количестве и категориях протестированных лиц, в соответствии с установленной формой и кратностью.

Физическим лицам обеспечить:

1) соблюдение масочного режима:

Ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно:

— на открытом воздухе (на улице, вне дома), в общественных местах, в том числе на автобусных остановках;

— в закрытых помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, а также объектах, деятельность которых разрешена;

— в общественном транспорте, в том числе такси;

— здоровым лицам, при оказании помощи человеку с подозрением, либо больному коронавирусной инфекцией COVID-19;

— лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией, больным с симптомами коронавирусной инфекции (повышенная температура тела, одышка или кашель), либо имеющим положительные результаты ПЦР или экспресс-тестирования.

Медицинские или тканевые маски следует носить правильно: маска должна закрывать нос, рот и подбородок, плотно прилегать к лицу по краям и фиксироваться; во время разговора маску не следует сдвигать на подбородок и снимать, а также повязывать ее на руку или шею;

2) социальное дистанцирование не менее 2 метров:

— при нахождении и передвижении на открытом воздухе (на улице, вне дома), а также в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, либо объектах, деятельность которых разрешена, за исключением членов семьи.

Нахождение без медицинских или тканевых масок для населения не влечет ответственность в следующих случаях:

— детям в возрасте до 5 лет;

— лицам, занимающимся индивидуальными, групповыми занятиями спортом на спортивных и игровых площадках, в скверах, парковых зонах, набережных и других, специально предназначенных местах, не более 5 человек, при соблюдении социальной дистанции;

— при приеме пищи в местах общественного питания, при соблюдении социальной дистанции;

— лицам, имеющим медицинские противопоказания по хроническим заболеваниям легких (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); хронические неспецифические заболевания лёгких (ХНЗЛ): эмфизема лёгких, тяжёлые формы бронхиальной астмы, хронический облитерирующий бронхиолит, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, биссиноз и др.; хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в стадии декомпенсации и другие), при наличии подтверждающих документов;

— в личном транспорте (одному или с членами одной семьи);

— за пределами населённого пункта (на природе) одному или с членами одной семьи;

— при курении разрешенных табачных изделий, в местах, не запрещенных законодательством, при соблюдении социальной дистанцию;

3) мониторинг состояния здоровья:

— при появлении первых симптомов респираторной инфекции (наличие симптомов вирусной инфекции: повышенная температура тела, одышка или кашель), незамедлительно информировать медицинского работника по месту проживания, без посещения медицинских организаций, путём вызова скорой медицинской помощи (мобильной группы) на дом по номеру 103;

— в случае установления заболевания коронавирусной инфекции COVID-19, пневмонией, не исключающей коронавирусной инфекции COVID-19, статуса контактного, обеспечивает строгое соблюдение установленных правил и порядка самоизоляции или госпитализации;

4) соблюдение запрета на организацию, проведение и участие в массовых семейных торжествах, коллективных и памятных мероприятиях, в том числе на дому, не допускать посещение объектов, деятельность которых запрещена;

5) проведение захоронения трупа человека, в том числе умершего от COVID-19 с соблюдением мер безопасности, с соблюдением при проведении траурных и похоронных мероприятий социального дистанцирования, масочного режима и присутствие на мероприятии не более 10 человек (из числа близких членов семьи);

6) соблюдение гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями режима домашней самоизоляции.

Разрешается выходить из дома в аптеки, следовать на работу (для работающих), учреждения для получения выплат, пенсии и др., оплаты коммунальных услуг, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине, выгула домашних животных, выносить мусор, гулять, обращаться за медпомощью и «в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью».

7) лицам, прибывшим на территорию ВКО из-за рубежа, ежедневное ведение самоконтроля за состоянием здоровья, в случае появления любого ухудшения состояния (наличие симптомов вирусной инфекции: повышенная температура тела, одышка или кашель), незамедлительно информировать медицинского работника по месту проживания, без посещения медицинских организаций, путём вызова скорой медицинской помощи на дом по номеру 103.

8) Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, как лица с высоким эпидемическим риском распространения COVID-19 обязаны:

— подписать, получить расписку об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина и соблюдать требования домашнего карантина, согласно приложению 36 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

— соблюдать карантинные, санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические требования;

— не допускать контакта в период нахождения в условиях карантина с иными лицами в целях исключения заражения;

— не покидать жилища без согласования с медицинскими работниками;

— предоставлять необходимую информацию для определения круга лиц, из числа близких контактов;

— незамедлительно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья (в период карантина 14 дней);

— выполнять законные требования или постановления должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции;

— соблюдать удаленный мониторинг нахождения на домашнем карантине, согласно приложению 36 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

— соблюдать требования постановлений.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия на объектах железнодорожного и авиатранспорта проводятся согласно постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и Главного государственного санитарного врача на транспорте. Главные государственные санитарные врачи городов, районов вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Признать утратившими силу:

— постановление и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 30.01.2021 года № 3 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области»;

— постановление и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 02.02.2021 года № 3-1 «О внесении изменений и дополнений в постановление И.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 30.01.2021 года № 3»;

— постановление и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 12.02.2021 года № 3-2 «О внесении изменений и дополнений в постановление И.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 30.01.2021 года № 3».

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 22 февраля 2021 года и действует до его официальной отмены.

И.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Х. Илюбаев

Постановление получил

___________________________________________________________________________________

(занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, дата получения, подпись)

Приложение 1

к Постановлению и.о. Главного Государственного

санитарного врача Восточно-Казахстанской области

от 19 февраля 2021 года №4

Категория и перечень лиц,

для которых разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты

(при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, план-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений,

удостоверения личности и др.)

— сотрудники организаций жизнеобеспечения населения, медицинские, санитарно-эпидемиологические, правоохранительные, специальные оперативные и аварийные службы;

— лица, выезжающие и въезжающие по медицинским показаниям;

— лица, находившиеся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

— транзитные пассажиры и автоперевозчики грузов;

— транспортные средства, перевозящие вахтовых работников;

— транспорт и лица, задействованные в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, авариных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников — справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

— лица, возвращающиеся к месту постоянного проживания и жители области (члены одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, заимок, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

— передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью;

— похоронные процессий не более 10-ти человек, не более чем на 3-х транспортных средствах;

— лица, направляющиеся в консульский отдел Посольства по следующим вопросам: консульского учета (постановка, снятие), гражданства, оформления загранпаспортов, принесения присяги гражданина Российской Федерации и первичного оформления заграничного паспорта Российской Федерации, получения готовых паспортов, справок об отсутствии гражданства, о выходе из гражданства, проставления отметки о гражданстве в свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет), оформления свидетельства на возвращение, визовым вопросам, оформления РВП и др., при наличии подтверждающих документов;

— иностранные лица (их представителей), направляющиеся в государственные органы для получения виз, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и сотрудники аварийных бригад операторов сотовой и спутниковой связи и телекоммуникационных служб, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и сотрудники специальных и правоохранительных органов, служб инкассации, частных охранных фирм;

— транспортные средства и сотрудники предприятий города, следующие на служебном транспорте специализированных подрядных организаций, при наличии подтверждающих документов, служебных пропусков (при их наличии) или справок, выданных работодателем;

— транспортные средства и прикомандированные лица, лица, направленные в командировку, при наличии подтверждающих документов;

— лица, отбывшие наказание в учреждениях пенитенциарной системы и проживающие за пределами карантинной зоны, для убытия по месту их постоянного жительства, при наличии подтверждающих документов (справки об освобождении из мест лишения свободы);

— транспортные средства и физические лица, имеющие прописку, с направлением на четырнадцатидневный домашний карантин, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и физические лица (организованные туристские группы), имеющие путевку на базы и зоны отдыха и лица, обслуживающих места размещения, а также для прохождения лицами с ограниченными возможностями лечебной физической культуры, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и спортивные команды (спортсмены, тренерский состав и др.) Национальных сборных, клубных команд, для участия в чемпионатах Республики Казахстан, республиканских соревнованиях и учебно-тренировочных сборах;

— транспортные средства и сотрудники субъектов, предоставляющие услуги курьерской экспресс-доставки документов, посылок, грузов;

— учащиеся, возвращающиеся к месту учебы, при наличии подтверждающих документов