Ограничительные меры в ВКО продлили до 7 февраля

Вышло новое Постановление и. о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в постановление И.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области

от 18 декабря 2020 года № 26

№2 22 января 2021 года город Усть-Каменогорск

Я, и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, Илюбаев Х.Ж.,

рассмотрев документы:

Решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 07 декабря 2020 года; от 14 декабря 2020 года; от 20 декабря 2020 года; от 24 декабря 2020 года; от 05 января 2021 года; от 11 января 2021 года;

Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 декабря 2020 года № 65 «О внесении изменения и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»; от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»; от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»; от 14 января 2021 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020 «Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин»;

оперативные сведения о санитарно-эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, областях Республики Казахстан и сопредельных государствах по коронавирусной инфекции CОVІD-19,

установил:

На основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 6,6%, значение репродуктивности инфекции (R) – 1,002.

На основании подпункта 4) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление И.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 18.12.2020 года №26 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 25 января по 7 февраля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области».

2) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Акимам города Курчатов, Бескарагайского, Урджарского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов:

1) обеспечить работу:

— 2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской области;

— 4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан».

2) запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, кроме лиц, указанных в приложении 1 к настоящему Постановлению при предъявлении подтверждающих документов.

В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;

3) обеспечить контроль на санитарных постах путём проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО);

4) обеспечить режим биологической безопасности всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены;

5) обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), одышка) вызов скорой помощи по телефону «103»;

6) предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, медицинскую или тканевую маску и обеспечить дистанцирование.

Признать утратившими силу:

— постановление и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области 10 января 2021 года № 27 «О мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области».

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 25 января 2021 года и действует до его официальной отмены.

И.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Х.Илюбаев

Приложение 1

к Постановлению

и.о. Главного Государственного

санитарного врача

Восточно-Казахстанской области

от 22 января 2021 года №2

Категория и перечень лиц, для которых разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, план-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности и др.)

— сотрудники организаций жизнеобеспечения населения, медицинские, санитарно-эпидемиологические, правоохранительные, специальные оперативные и аварийные службы;

— лица, выезжающие и въезжающие по медицинским показаниям;

— лица, находившиеся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

— транзитные пассажиры и автоперевозчики грузов;

— транспортные средства, перевозящие вахтовых работников;

— транспорт и лица, задействованные в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, авариных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников — справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

— лица, возвращающиеся к месту постоянного проживания и жители области (члены одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, заимок, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

— передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью;

— похоронные процессий не более 10-ти человек, не более чем на 3-х транспортных средствах;

— лица, направляющиеся в консульский отдел Посольства по следующим вопросам: консульского учета (постановка, снятие), гражданства, оформления загранпаспортов, принесения присяги гражданина Российской Федерации и первичного оформления заграничного паспорта Российской Федерации, получения готовых паспортов, справок об отсутствии гражданства, о выходе из гражданства, проставления отметки о гражданстве в свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет), оформления свидетельства на возвращение, визовым вопросам, оформления РВП и др., при наличии подтверждающих документов;

— иностранные лица (их представителей), направляющиеся в государственные органы для получения виз, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и сотрудники аварийных бригад операторов сотовой и спутниковой связи и телекоммуникационных служб, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и сотрудники специальных и правоохранительных органов, служб инкассации, частных охранных фирм;

— транспортные средства и сотрудники предприятий города, следующие на служебном транспорте специализированных подрядных организаций, при наличии подтверждающих документов, служебных пропусков (при их наличии) или справок, выданных работодателем;

— транспортные средства и прикомандированные лица, лица, направленные в командировку, при наличии подтверждающих документов;

— лица, отбывшие наказание в учреждениях пенитенциарной системы и проживающие за пределами карантинной зоны, для убытия по месту их постоянного жительства, при наличии подтверждающих документов (справки об освобождении из мест лишения свободы);

— транспортные средства и физические лица, имеющие прописку, с направлением на четырнадцатидневный домашний карантин, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и физические лица (организованные туристские группы), имеющие путевку на базы и зоны отдыха и лица, обслуживающих места размещения, а также для прохождения лицами с ограниченными возможностями лечебной физической культуры, при наличии подтверждающих документов;

— транспортные средства и спортивные команды (спортсмены, тренерский состав и др.) Национальных сборных, клубных команд, для участия в чемпионатах Республики Казахстан, республиканских соревнованиях и учебно-тренировочных сборах;

— транспортные средства и сотрудники субъектов, предоставляющие услуги курьерской экспресс-доставки документов, посылок, грузов;

— учащиеся, возвращающиеся к месту учебы, при наличии подтверждающих документов.