Огонь, батарея! Огонь, батальон!

Лучшую артиллерийскую батарею определили в Семейском гарнизоне.

На полигоне «Шығыс» прошли состязания на лучшую артиллерийскую батарею Сухопутных войск. Участие приняли артиллерийские подразделения региональных командований «Юг», «Восток» и Десантно-штурмовых войск. Всего задействовано свыше 80 военнослужащих и около 20 единиц боевой техники.

Участники выполнили нормативы по огневой, тактической, специальной подготовке и управлению огнем. По результатам каждого упражнения была дана общая оценка уровню подготовки батареи.

– Состязания определили лучшую артиллерийскую батарею Сухопутных войск, опыт подготовки которой будет обобщён и распространён в подразделениях ракетных войск и артиллерии, – отметил начальник штаба, заместитель начальника ракетных войск и артиллерии регионального командования «Восток» подполковник Николай Сергиенко.

По итогам состязаний, которые проходили в течение недели, на третьем месте оказались артиллеристы регионального командования «Юг», второе место заняло подразделение десантно-штурмовых войск, первое место завоевала батарея регионального командования «Восток».

Флора Левина

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Семей