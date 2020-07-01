Оформляйте своевременно

В жизни каждого человека наступает «золотая осень» – пора созерцания и заслуженного отдыха. Многие ждут этого дня с нетерпением, но есть и те, кто в повседневных заботах забывает об этом и откладывает оформление пенсии на потом.

Почему это необходимо сделать своевременно, рассказал директор областного филиала АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Мамыралы Мамбетов.

– Мамыралы Жумабекович, когда и куда необходимо обратиться человеку, достигшему пенсионного возраста? – В связи с достижением установленного законом пенсионного возраста и выходом на заслуженный отдых получателям за назначением пенсионных выплат необходимо обращаться в ЦОНы по месту жительства либо через веб-портал электронного правительства с использованием ЭЦП. – Это касается только выплат из ЕНПФ или можно обращаться и за государственными пенсионными выплатами? – Раньше это делалось путем подачи двух отдельных заявлений: за выплатами пенсионных накоплений люди обращались в ЕНПФ, за назначением государственной пенсии – в ЦОН. Но с октября 2018 года введена так называемая композитная услуга по подаче единого заявления в ЦОН на назначение пенсионных выплат по возрасту из государственного бюджета и ЕНПФ. – Это очень удобно! А когда это нужно делать? – Подавать заявление и документы в ЦОН на получение пенсии можно за 10 календарных дней до дня достижения пенсионного возраста. Особенно это важно для получения государственной пенсии, так как необходимо проверить наличие трудового стажа по представленным документам, также по законодательству назначение пенсии по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты производится со дня обращения. Днем обращения считается день регистрации заявления и необходимых документов в Государственной корпорации (ЦОН).

Напомним, пенсию по возрасту могут получать лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста в нашей республике: мужчины – в 63 года; женщины, с 1 января 2020 года, достигшие 59,5 года (ежегодно пенсионный возраст женщин повышается, пока в 2027 году не сравняется с возрастом мужчин).

Также за пенсионными выплатами в ЕНПФ могут обратиться лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, если она установлена бессрочно, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

– Вы упомянули о лицах, имеющих инвалидность первой и второй группы, им также необходимо приходить в ЦОН? – Лицам, имеющим инвалидность первой и второй группы, если инвалидность установлена бессрочно, за назначением выплат необходимо обратиться в подразделения ЕНПФ либо подать заявление через веб-сайт ЕНПФ с использованием ЭЦП. В ЦОНах заявления на выплату из ЕНПФ в связи с установленной инвалидностью 1-й и 2-й группы бессрочно не принимаются. – Допустим, у человека не так много накоплений в ЕНПФ, может ли он получить их единовременно? – Да, это можно сделать, если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратного размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Поскольку с 1 апреля 2020 года минимальный размер пенсии составляет 40 441 тенге, то единовременная выплата осуществляется в случае наличия на индивидуальном пенсионном счете суммы пенсионных накоплений в пределах 485 292 тенге. – Какова на сегодняшний день статистика по выплатам и не отразились ли на них карантинные мероприятия? – С начала 2020 года по состоянию на 1 июня 2020 года из ЕНПФ было осуществлено порядка 741,5 тысячи выплат в связи с достижением пенсионного возраста и установлением инвалидности первой и второй группы бессрочно на общую сумму порядка 25 млрд тенге.

Карантинные мероприятия не влияют на пенсионные выплаты из ЕНПФ, поскольку пенсионный капитал формировался на протяжении всей трудовой деятельности человека, а выплаты осуществляются строго по установленному графику для каждого получателя до исчерпания пенсионных накоплений.

В период ЧП, наряду с другими государствами, были пересмотрены такие показатели, как величина прожиточного минимума, соответственно, увеличился и размер минимальной ежемесячной выплаты из ЕНПФ, которая не должна быть ниже 54 процентов от прожиточного минимума, с 16 838,82 тенге до 17 640,72 тенге.

Бахыт Сарсембаева