Офлайн нельзя дистанционно

Последняя неделя ноября ознаменовалась сильными морозами в регионе. Столбики термометров опускаются ниже 40 градусов. Однако такая погода не повод отменять занятия – обучение организовано в дистанционном формате.

Возможности онлайн-образования стали активно использоваться в период пандемии. Теперь, когда образовательный процесс освоен через интернет-ресурсы, в случае неблагоприятных погодных метеоусловий занятия в школах и колледжах региона будут проходить дистанционно. Для педагогов, учеников и родителей это не новшество, процесс уже налажен, поэтому никаких сложностей возникнуть не должно.

Как сообщили в Управлении образования Восточно-Казахстанской области, есть соответствующий приказ.

В ведомстве также пояснили, в каких случаях занятия рекомендуется переводить на дистанционный формат. Так, при скорости ветра менее двух метров в секунду и температурном режиме минус 28°C и ниже занятия отменяются в 1–4 классах, минус 32°C и ниже – в 5–9 классах, минус 34°C и ниже – в 10–11 классах, на первом и втором курсе колледжей.

Если скорость ветра более двух метров в секунду, то при температуре минус 23°C и ниже офлайн-обучение запрещено в 1–4 классах, минус 27°C и ниже – в 5–9 классах, минус 29°C и ниже – в 10–11 классах, на первом и втором курсе колледжей.

Также занятия отменяются в школах и колледжах при гололёде и сильном ветре.

В интернатных организациях образования отмена занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях проводится с учётом условий для проживания обучающихся.

Добавим, органы образования и ЧС оповещают о переводе занятий в онлайн-формат через средства массовой информации с 6.45 до 8.00 – для первой смены, с 11.15 до 13.00 – для второй смены.

Родителям рекомендуется не использовать метеоданные и другую информацию, полученную из непроверенных источников.

Татьяна Кравченко