Официально

Уважаемые земляки!
Сегодня вся страна скорбит о тех казахстанцах, чьи жизни унес COVID-19.
От имени жителей Восточно-Казахстанской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких и родных людей. Коронавирусная инфекция забирает наших соотечественников, не обращая внимания на возраст, социальное положение, профессию…
От вируса страдают и те, кто последние месяцы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю находится на передовой борьбы с COVID-19. Это наши врачи, медсёстры, полицейские, военные…
Уверен, что только вместе мы сможем преодолеть это испытание. Я ещё раз выражаю искренние соболезнования семьям жертв пандемии коронавируса.
Даниал Ахметов,
аким Восточно-
Казахстанской области