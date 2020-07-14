Официально

Уважаемые земляки!

Сегодня вся страна скорбит о тех казахстанцах, чьи жизни унес COVID-19.

От имени жителей Восточно-Казахстанской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких и родных людей. Коронавирусная инфекция забирает наших соотечественников, не обращая внимания на возраст, социальное положение, профессию…

От вируса страдают и те, кто последние месяцы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю находится на передовой борьбы с COVID-19. Это наши врачи, медсёстры, полицейские, военные…

Уверен, что только вместе мы сможем преодолеть это испытание. Я ещё раз выражаю искренние соболезнования семьям жертв пандемии коронавируса.

Даниал Ахметов,

аким Восточно-

Казахстанской области