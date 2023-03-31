Одною нитью связаны…

Жителю Шемонаихинского района Александру Гармашову 52 года, 45 из них он не выпускает из рук спицы и крючок. Пару лет назад мастер создал страницу в социальных сетях, на которой публикует фото эксклюзивных вязаных работ. Посты собирают множество лайков и восторженных отзывов пользователей.

Кто сказал, что вязание исключительно женское ремесло? На самом деле всё совершенно иначе.

О том, что вязание было придумано задолго до нашей эры, свидетельствуют археологические находки. По мнению учёных, изначально этот вид рукоделия использовался в практических целях – для обустройства быта, утепления жилища и плетения сетей для ловли рыбы. К слову, именно они и считаются первым вязаным полотном. Причём вязать сети начали именно мужчины, впоследствии они же и продолжили развивать своё мастерство. Самыми искусными вязальщиками древности считаются арабы. Две тысячи лет назад они уже умели вязать многоцветные сложные узоры и знали уйму секретов ручного ремесла.

История гласит, что между мужчинами и женщинами даже в рукоделии было чёткое распределение обязанностей: хозяйка прядёт шерсть, а хозяин из неё вяжет. Были времена, когда представительницам прекрасного пола запрещалось вязать. Запрет, кстати, был оформлен документально…

Лишь спустя время этот вид рукоделия переняли женщины, повернув ситуацию в другую сторону и став виртуозными вязальщицами. Некоторые даже удостоились звания «Королева вязания».

Сегодня этим ремеслом увлечены миллионы женщин и совсем небольшое количество мужчин по всему миру. Многие представители сильной половины человечества вообще предпочитают не рассказывать широкой публике о своём хобби. До недавнего времени таким был и герой нашего повествования. Однако обо всём по порядку…

ПЕТЕЛЬКА ЗА ПЕТЕЛЬКОЙ

Чем любят заниматься пятилетние мальчишки? Первое, что приходит на ум: играть с машинками и тракторами, рисовать, клеить в альбомы наклейки… Александр Гармашов в эти годы открыл для себя совершенно другое увлечение – вязание.

Впервые взяв в руки спицы, он не расстаётся с ними и по сей день… единственным исключением был период службы в армии.

– Даже не помню, что меня привлекло в вязании, – поделился он. – Моя сестра стала учиться этому виду рукоделия, я заинтересовался, сел рядом и стал пробовать. Меня затянуло с первого дня и бесповоротно. С тех пор прошло 45 лет, даже не представляю свою жизнь без спиц, крючков и пряжи.

Об увлечении мальчика знали только родные и близкие друзья. В то время оно считалось «немужским». Однако истинные ценители, как сейчас принято говорить, хенд-мейда уже в школьные годы заказывали у Александра эксклюзивные вязаные вещи: шарфы, головные уборы, гетры…

Хобби мастера поддержала и супруга, которая не понаслышке знает, что такое рукоделие – она отличная швея. Многие жительницы Шемонаихи выходили замуж в платьях, которые сшила для них жена Александра Гармашова.

– Обвязал всю семью с ног до головы, – улыбаясь, рассказал умелец. – Когда дочь подходила ко мне с фотографией какого-нибудь изделия и говорила, что ей нравится, она уже знала, что через какое-то время такая вещь появится в её гардеробе. Со временем родные к этому привыкли и стали меньше просить меня связать что-нибудь для них. А я-то не могу остановиться! В Интернете увижу интересную идею, сразу заказываю пряжу и начинаю вязать. Если раньше был дефицит материала, сначала распускали вещи, а потом из этой же пряжи вязали новые, то сейчас всё просто, даже из дома выходить не нужно. Зашёл на сайт, выбрал необходимое, через неделю получил заказ. Мне самому интересно работать с качественной пряжей. Кстати, благодаря Интернету я узнал, что, оказывается, есть восемь способов набора петель. В общем, сейчас есть все условия, чтобы заниматься любимым делом.

ЛАЙК ЗА ЛАЙКОМ

Бывали случаи, когда он вязал столько вещей, причём совершенно разных, что их негде было хранить. Дочь предложила создать страницу в Instagram, вдруг кто-нибудь заинтересуется эксклюзивными работами.

Александр решил попробовать. Как оказалось, не зря. Его творчество привлекло внимание не только казахстанцев, но и жителей других стран. Сегодня одежду шемонаихинского мастера носят в РФ, Германии, США.

Александр Гармашов поделился, что больше всего ему нравится вязать плечевые изделия с рукавами, такие как платья, пуловеры, пальто… Вяжет он быстро, к примеру, несложный пуловер может создать за три дня.

Однако, чем сложнее схема, тем интереснее. Практически ювелирная работа получилась у Александра, когда он по выкройке для шитья крючком связал детали платья и потом сшил их между собой.

Мастер признаётся, больше эмоций вызывает не готовое изделие, а то, когда он видит свои вещи на других людях. Это самая высокая оценка для его творчества.

А ещё вязание для него – это возможность на какое-то время отстраниться от повседневных забот, отдохнуть в тишине и спокойствии.

– Во время вязания отключаюсь от жизни, – подчеркнул Александр. – Думаю только о работе, в голове математические расчёты: столько рядов такой вязки, потом закрыть петлю, на таком-то ряду добавить. Всегда любил математику, и она очень пригождается в моём хобби. Расчёт петель – основное, если рассчитаешь неправильно, то не ляжет так как надо. Нужен аналитический подход, поэтому отвлекаться во время вязания ещё на что-то просто нельзя. Нужно полностью погрузиться в процесс, тогда и результат будет хорошим.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ БРЕНД

Как в шутку говорит Александр, со своим увлечением он связан одною нитью. Словно в подтверждение своих слов он рассказал историю.

– Однажды сломал большой палец на левой руке. Первая мысль: «А если я вязать не смогу теперь?» Это был шок для меня, – поделился мужчина. – Ситуацию усложнило то, что первый раз неправильно срослась кость, пришлось снова ломать. Я врачу говорю: «Только сохраните палец, он мне очень нужен». Когда гипс сняли, первое, что я сделал, попробовал вязать. Получилось! Сказать, что я был счастлив, – ничего не сказать.

Действительно, с вязанием у Александра всё всерьёз и надолго. Не проходит и дня, чтобы он не взял в руки пряжу, спицы или крючок. Идей столько, что, закончив одну вещь, он сразу же принимается за другую… Часто свою вязаную коллекцию он раздаривает родственникам, друзьям и совершенно незнакомым людям…

Мастер отметил, что было бы здорово, если бы в Казахстане появился отечественный бренд вязаных изделий ручной работы. Это стало бы стимулом для людей, занимающихся вязанием, позволило бы повысить им творческий потенциал, а также получать доход от любимого дела.

– Я уже не в том возрасте, чтобы самому создать бренд, но был бы рад поработать в такой команде, поделиться своим опытом и творческими идеями, – заключил Александр Гармашов.

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Александра Гармашова

Шемонаихинский район