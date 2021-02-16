Одной левой

В Восточно-Казахстанской области обсудили вопросы развития и популяризации боевых единоборств.

В областном акимате состоялось совещание по вопросам развития боевых единоборств в регионе.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Ассоциации боевых искусств Казахстана и Qazaq кuresi А. Имамбаев, первый заместитель акима ВКО А. Сматлаев, почётный президент ВКОФ «АБИК» Б. Валениязов, а также руководство областных федераций спорта, известные тренеры и спортсмены.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы развития и популяризации данного вида спорта в области, продвижения талантливых спортсменов на республиканском и международном уровне.

В качестве приоритетных участниками совещания обозначены задачи по повышению патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации спорта и по привлечению молодёжи.

В завершение встречи представители республиканских ассоциаций «АБИК» и Qazaq kuresi ознакомились с деятельностью спортивных объектов областного центра.