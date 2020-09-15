Одноэтажная радость 

В Курчуме готовятся к сдаче в эксплуатацию десять двухквартирных жилых домов.

В начале минувшего лета на западной окраине села Курчум, вдоль оживленной дороги, заложили первые фундаменты жилых новостроек. Сдача в эксплуатацию десяти строящихся здесь двухквартирных домов станет вкладом в решение квартирного вопроса для социально уязвимых категорий населения.

На реализацию этого проекта из бюджета было направлено 359 млн 491 тыс. тенге. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Дороги Востока». Непосредственно строительством занимается субподрядная организация ТОО «Buildup company». К концу первой декады сентября подняты восемь «коробок» домов. На семи из них установлены кровли. Строительные работы ведутся активно, к чему подгоняют и сроки: сдача домов в эксплуатацию запланирована в предстоящем октябре.

По информации специалистов отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог района, общая площадь каждой из квартир составит 104 квадратных метра. Они будут обеспечены централизованно, кроме электричества, водопроводом и канализацией.

Кроме этого, благоустроят придомовые территории. Для этого разработан отдельный проект, на реализацию которого выделено 186 млн 517 тыс. тенге. Правда, полное претворение его в жизнь откладывается на следующий, 2021 год. Пока же, по информации специалистов профильного отдела, дома будут подключены к электричеству и воде, что позволит произвести их заселение.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район