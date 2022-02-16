Предпринимателям региона рассказали о приоритетах производства в сельской местности.

Деловые женщины Восточно-Казахстанской области прошли обучение по проекту «Одно село – один продукт». Трёхдневный онлайн-тренинг был организован Министерством национальной экономики РК и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в рамках проекта «Фонд Солидарности для Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19».

В тренинге приняли участие десять человек. Это представители Регионального Совета деловых женщин ПП ВКО, а также предприниматели из Риддера, Абайского и Шемонаихинского районов.

– В нашей стране этот проект реализуется с ноября прошлого года, – рассказала председатель регионального Совета деловых женщин ПП ВКО Елена Березинская-Абилова. – Его главная цель – вовлечь в бизнес-процессы сельских жителей и открыть нужные производства. На примере кыргызстанской модели нам рассказали о целях и задачах проекта, о специальных кейсах в сельском хозяйстве.

По словам участников тренинга, они получили полную информацию, чтобы начать бизнес, а также узнали о механизмах его внедрения. Было много идей и вопросов, особенно по экологическим стартапам. Сельские предприниматели отметили, что тренинг получился очень живым и продуктивным.

Марк Касымов