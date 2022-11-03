Одно из семи сокровищ

В Акшатауском сельском округе Аягозского района состоялись республиканские соревнования по бегу казахских борзых «Салбурын–2022».

Тазы называют одним из семи сокровищ казахского народа. В 2012 году благодаря стараниям кинологов эта порода собак была признана в Казахстане национальным достоянием.

Основное предназначение казахских борзых – охота. Они довольно быстрые, ловкие и к тому же очень выносливые. Ещё эти собаки самостоятельные и имеют высокий интеллект. Они способны развивать скорость до 80 километров в час. Тазы ловит жертву на бегу, а затем удерживает её, пока не придёт хозяин. Так, с ними наши предки веками охотились на лис, зайцев, волков и других животных.

В нынешнее время в разных уголках республики нередко проводятся соревнования среди тазы. Одно из таких мероприятий прошло недавно в Аягозском районе, Акшатауском сельском округе. Для того чтобы принять участие в состязании, сюда прибыли владельцы тазы из Астаны, Семея, Усть-Каменогорска, а также района Абай. В борьбу за призовые места вступили 66 охотничьих собак.

По словам организаторов, проведение этого мероприятия в первую очередь было направлено на сохранение исторического и культурного наследия народа и развитие национальных видов спорта.

– Этот вид спорта в последние пять-шесть лет начал активно развиваться в стране. Всё больше молодёжи им увлекается, держат тазы, лошадей и вносят свой посильный вклад в дальнейшее процветание национальной культуры, – отметил организатор соревнований Серикжан Бодыков.

Участников и гостей мероприятия поприветствовал аким Аягозского района Сеилбек Ыскаков. Он подчеркнул, что подобные события чрезвычайно важны для воспитания подрастающего поколения.

– Мы благодарим всех, кто активно участвует в возрождении наших национальных традиций. Пусть такие мероприятия проводятся чаще, – сказал Сеилбек Ыскаков.

Добавим, в качестве награды лучшие из лучших получили денежные призы.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено акиматом Аягозского района

Аягозский район