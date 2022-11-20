Выборы-2022

Одними из первых в ВКО проголосовал личный состав РгН «Шығыс» Национальной гвардии

20.11.2022
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В Усть-Каменогорске одними из первых проголосовали с утра весь личный состав воинских частей Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии.

Многие солдаты впервые участвуют в выборах, так как им по 18-19 лет, передает Аltaynews.kz.

Первыми свой выбор сделали Командующий региональным командованием «Шығыс» НГ РК генерал-майор Рустем Акбалин и солдат срочной службы 2-ой роты оперативного назначения рядовой Сұлтан Асаубаев. Он был призван из города Уральска.

Всего по Регионально­му командованию «Шығыс» функционирует 6 участков для голосования, где участвуют не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, и сержанты.

Надо отметить, буквально два дня назад в воинскую часть 5518 города Усть-Каменогорск прибыло молодое пополнение. Им тоже предоставляют права на участие в голосовании на избирательном участке на территории воинской части.

20.11.2022
963

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