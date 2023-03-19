Выборы

Одними из первых на избирательные участки пришли гвардейцы ВКО

19.03.2023
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В Усть-Каменогорске одним из первых проголосовал весь личный состав воинских частей Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии.

В Усть-Каменогорске первыми голосовали солдаты воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии. В 7:00 они строем пришли на выборы, передает корреспондент Аltaynews.kz.

Специфика части в том, что ее военнослужащие обеспечивают общественный порядок на улицах города. Многие впервые в жизни стали участниками политической кампании.

Одними из первых на избирательные участки пришли гвардейцы ВКО

Всего по региональному командованию «Шығыс» функционирует 6 участков для голосования, где участвуют не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, и сержанты- говорит начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Бағдат Амангельды.

Одними из первых на избирательные участки пришли гвардейцы ВКО

19.03.2023
758

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