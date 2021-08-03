На счету волонтёров Восточного Казахстана больше двух тысяч добрых дел. Они инициируют множество экологических акций, к которым присоединяются добровольцы, чтобы внести свой вклад в охрану природы.

Одна из таких международных акций на днях стартовала в Зайсанском районе. Более ста добровольцев и бойцов молодёжных трудовых отрядов «Жасыл Ел» выехали в район для того, чтобы сделать берег Иртыша чище. Волонтёры приурочили доброе дело к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, присоединившись к общенациональному проекту «Марафон добрых дел».

Как рассказали организаторы, акция «Одна река – одна судьба» проходит при поддержке Молодёжного ресурсного центра, фронт-офиса волонтёров области, республиканского штаба и областного филиала отрядов «Жасыл Ел».

– Ожидаемый результат международной акции в том, что города и населённые пункты, расположенные вдоль Иртыша через три страны, будут проводить мероприятия по очистке русла и побережья реки, в результате которых улучшится экологическая ситуация. Также хотим привлечь внимание к состоянию реки. Мы хотим, чтоб это стало ежегодной традицией, которая позволит укрепить международную дружбу, – отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.

По словам волонтёров, они хотят показать молодёжи, что необходимо бережно относиться к природе, а также развить волонтёрское направление Birgemiz: Taza Álem.

После Зайсанского района акция продолжится в Курчумском, Кокпектинском, Катон-Карагайском, Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском, Бескарагайском районах, районе Алтай, в Усть-Каменогорске, Семее, Курчатове. Акция дойдёт до Павлодарской области, а после её продолжат волонтёры в Российской Федерации.

Дарья Антон

Фото из открытых источников