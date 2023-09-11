Одна профессия на всю семью

Общий трудовой стаж семьи Грохотовых из села Прогресс Глубоковского района составляет около 80 лет. Продолжателями трудовой династии стали внуки и правнуки её основателя.

Представители четырёх поколений преданны трудной, ответственной, но очень почётной профессии – механизатор. Все они выбрали для себя одну стезю – выращивать хлеб, трудиться на родной земле во благо людей.

Пожалуй, в селе Прогресс нет такого человека, который бы не знал Грохотовых – трудолюбивых, дружных, и, конечно, отличных работников.

Родоначальником трудовой династии является коренной житель села Прогресс Антон Грохотов, родился он в 1909 году. Начал свою карьеру механизатора в 1930 году. В 1941-м ушёл на фронт, был ранен, но прошёл всю войну до Берлина. Был награждён двумя орденами «Славы», орденом «Красного Знамени», а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы» и многими другими боевыми наградами.

В 1945 году вернулся домой. Через год ему доверили руководство колхозом. Всю жизнь трудился так, чтобы гордиться результатами своей работы. Когда она в радость, то любовь к профессии передаётся и детям.

В 1941 году в семье родился сын Владимир. После службы в армии он тоже стал осваивать профессию механизатора в родном селе. Как и его отец, много лет трудился на ниве. За свой многолетний и добросовестный труд был награждён множеством почётных грамот, дипломов и снискал безмерное уважение у односельчан.

Внук основателя династии Сергей родился в 1967 году. Помнит, как ещё совсем ребёнком выходил на полевые работы, помогал, чем мог, взрослым. Окончив девять классов, поступил в училище на специальность «механизатор». После, отслужив в армии, вернулся в Прогресс, создал семью и продолжил работу на родных полях. Вместе с супругой воспитал троих детей.

– О другой профессии никогда и не думал, – говорит он. – С малых лет увлекался техникой. К тому же люблю простор, свежий воздух. Всегда хотелось жить на родной земле, воспитывать детей, выращивать хлеб. Знаете, для меня нет ничего более приятного, чем выходить весной в поле на тракторе, вдыхать запах свежевспаханной земли, видеть потом, как она отвечает на твой труд щедрым урожаем.

Вырастить хороший хлеб непросто, а убрать его быстро, без потерь – ещё сложнее. Этому делу, отмечает труженик, приходится отдавать все силы, молодость, здоровье. Профессия механизатора, по его словам, с первых дней проверяет человека на зрелость, воспитывает мужество.

Во время посевных и уборочных работ Сергей Грохотов неизменно добивается высоких показателей, за что неоднократно отмечался наградами.

Продолжателем династии в четвёртом поколении стал Антон Грохотов, названный в честь прадеда. По примеру мужчин своей семьи он тоже решил связать жизнь с сельским хозяйством.

– С седьмого класса я с отцом работал штурвальным на комбайне, – рассказывает земледелец. – Именно он привил мне любовь к земле и технике. Поэтому после школы, не задумываясь, я решил поступить в Белоусовскую профессионально-техническую школу (ныне – Глубоковский аграрный колледж). Обучился механизаторскому делу и продолжил образование в Саратовском техникуме. С детства мне было интересно наблюдать, как отец ремонтирует технику, запоминал названия и назначение деталей и инструментов. Поэтому учёба по профессии мне давалась легко.

После получения диплома Антон Грохотов устроился механизатором в крестьянское хозяйство, с тех пор трудится на земле, как и его прадед, дед и отец. В своём деле хлебороб преуспевает, часто становится лидером по намолоту зерна.

Труженики, закалённые суровыми полевыми буднями, – люди немногословные, скромные, а уж о себе и своих достижениях не привыкли рассказывать. Работают с полной отдачей, и вопреки всем трудностям, которые сопровождают их земледельческую деятельность, остаются доброжелательными и простодушными, умеют радоваться мелочам и никогда не жалуются на жизнь.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район