Одна профессия на всех

Три поколения одной семьи из Жарминского района связали свою профессиональную жизнь со школой, посвятив любимому делу в общей сложности около 200 лет.

Индира Тагиева из села Калбатау – продолжатель славной учительской династии. Более 30 лет её трудовой биографии связаны со средней школой имени Маяковского. Работая педагогом-психологом и учителем самопознания, она вносит неоценимый вклад в становление и развитие сферы образования независимого Казахстана.

Лучший учитель предмета самопознание 2020 года, участница проекта «100 новых лиц Казахстана», обладательница медали «Асыл Журек». Это далеко не полный перечень достижений Индиры Таваккул-кызы. Но награды и звания, уверяет она, – вовсе не главное. Педагог на протяжении многих лет помогает юным жарминцам словом и делом, учит их простым, но главным истинам, воспитывая в них любовь к семье, родному селу, Отчизне. Вот что действительно важно для неё.

Коллеги называют Индиру Тагиеву сплавом образованности, высокого профессионального мастерства, ответственности и истинной интеллигентности. Постоянно ищущая натура, она владеет современными технологиями и методиками, эффективно применяет их на практике. Её опыт обобщён в статьях, опубликованных в различных журналах и сборниках.

– У меня не было шансов пойти по другому пути, – рассказывает наша героиня. – Педагогика – это у нас семейное. Учителем была моя бабушка, по её стопам пошла и моя мама Бакыталды Серикбосыновна, более сорока лет проработавшая в школе учителем русского языка и литературы.

Отец Индиры Тагиевой Таваккул Гадир-оглы был родом из Азербайджана, но, встретив в селе Кезенсу свою будущую супругу, остался здесь на всю жизнь. В школе села Жангизтобе он преподавал машиноведение, вёл уроки труда, успевая совмещать с деятельностью завхоза школы.

Кстати, его отец, дедушка нашей героини, в послевоенное время работал учителем начальных классов в высокогорном селе в Азербайджане. Так что вполне закономерно, что своей профессией Индира выбрала тоже учительскую стезю.

– Как-то в школе нам дали задание написать письмо самому себе через десять лет, – рассказывает она. – Помню, первая строка этого письма была обращена к самой себе по имени-отчеству – как к учителю. С тех пор прошло несколько лет, но отказаться от своей мечты – стать педагогом – у меня даже мысли не возникало.

Удивительно, но живя уже совершенно в другое время, Индира Тагиева смогла и в своей жизни добиться той же гармонии и того единства двух очень разных пространств – школы и дома, которые стали для неё «крепостями».

– Профессия учителя требует не только большого багажа знаний, но и духовных сил, выдержки, терпения, постоянного самосовершенствования, – делится она. – Педагогом нельзя быть с понедельника по пятницу и только на школьном уроке. Профессия у меня непростая, не терпящая равнодушия, но считаю её самой важной на земле, потому что от порядочности, чести, убеждённости учителя зависят судьбы вверенных ему будущих граждан нашей страны.

На уроках самопознания ребята учатся работать в команде и разговаривать по душам, перевоплощаться и погружаться в себя. Учитель признаётся, что, видя одухотворённые и озарённые любовью лица детей и их родителей, свою благородную миссию считает выполненной.

Педагог уверена, что идеи программы нравственно-духовного образования «Самопознание», инициатором которой является президент детского фонда «Бобек» Сара Назарбаева, направлены на воспитание совершенного человека с такими качествами, как доброта и милосердие, ответственность и законопослушание, чуткость и внимание…

К слову, получив в прошлом году из рук президента фонда медаль «Асыл Журек», Индира Тагиева, как лучший учитель самопознания, была удостоена чести 12 февраля, в юбилей Сары Назарбаевой, вручить ей от имени всего педагогического сообщества Казахстана такую же награду – медаль «Асыл Журек».

Многолетний плодотворный труд педагога Тагиевой высоко оценён по заслугам. Это подтверждают благодарственные письма от имени президента фонда «Бобек» Сары Назарбаевой, генерального директора национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бобек» Елены Сакеновой, Почётная грамота Министерства образования РК, награды от руководства района и многие другие.

Уже несколько лет Индира Тагиева ведёт в школе кружок «Психолого-педагогический класс» для старшеклассников, желающих в дальнейшем обучаться в педагогических вузах. Её ученики, как истинные практикующие психологи, ведут огромную исследовательскую работу, ежегодно участвуют в ученических и студенческих конференциях. Последние три года они принимают участие в республиканской олимпиаде «Талантливый учитель – одарённым детям». Конечно, призовые места не всегда достаются юным жарминцам, но разве это главное? Для учеников Индиры Таваккул-кызы победа – это когда появляются цели и мечты, связанные с профессиональным самоопределением.

В этом, наверное, и заключается её счастье. А ещё – в тепле семейного очага, успехах её пятерых детей и маленького внука. Старшая дочь работает в Курчатове, в Национальном ядерном центре, вторая – оканчивает медицинский университет г. Семея, третья дочь обучается в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Младшие члены семьи – сын и дочь – ещё учатся в школе, но уже радуют родителей своими успехами.

Супруг нашей героини Ерлан Сталович более 23 лет ведёт уроки физкультуры. Он, как и когда-то его тесть, организует спортивные турниры, раскрывая таланты юных спортсменов.

Таваккула Гадир-оглы, к сожалению, не стало несколько лет назад, но он успел заложить в школе славные спортивные традиции. Об успехах спортсменов из Жарминского района сегодня знают далеко за его пределами.

За несколько лет до смерти старшего Тагиева известный казахстанский борец Даулет Турлыханов подарил лично ему автобус. Таваккул Гадир-оглы в свою очередь передал его в дар школе, которой посвятил всю свою жизнь.

Бывшие коллеги до сих пор помнят его живой ум, общительность, деловитость, умение ладить с людьми, находить с ними общий язык. Но болезнь не пощадила и слишком рано оборвала жизнь этого замечательного человека.

Главное, чему научилась Индира Таваккул-кызы у своего родителя, – профессионализм, стремление к творчеству, строгая взыскательность к себе и желание отдавать сердце детям.

Пройдут годы, и, быть может, кто-то из младших членов семьи станет продолжателем этой славной династии учителей и понесёт факел, заж-жённый их прадедом и прабабушкой, дальше. Трудовая династия – звучит гордо!

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Индиры Тагиевой

Жарминский район