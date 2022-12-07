Одиночными — пли!

В воинской части города Аягоза молодые бойцы сделали свои первые выстрелы из боевого огнестрельного оружия.

В артиллерийской и танковой бригаде Аягозского гарнизона около 300 молодых солдат впервые открыли огонь из стрелкового оружия на учебно-тренировочном полигоне «Майлин». Это упражнение значительно повысило их боевую квалификацию.

Как сообщили в пресс-службе Аягозского гарнизона, молодые солдаты перед выполнением первоначального упражнения из огнестрельного оружия теоретически овладели всеми механизмами боевого оружия, его возможностями, спецификой в реальном бою. Перед началом огневых учений был проведён инструктаж по правилам безопасности непосредственно при обращении с боевым оружием. Командиры дали ряд полезных инструкций по стрельбе и правильному прицеливанию.

– Сегодня мы впервые выполнили стартовую тренировку по стрельбе из огнестрельного оружия, – поделился впечатлениями рядовой Жантөре Болысмұрат. – У меня хорошие показатели, я очень доволен этим. Считаю, что сегодняшний мой успех является результатом применения методов, которым нас обучали командиры.

Офицеры гарнизона считают, что эти первые учения можно назвать «началом боевого пути» молодых военнослужащих. В целом за год службы в армии их ждут не менее масштабные и интересные учения и полевые сборы.

– Итоги сегодняшней первой стрельбы-тренировки были отмечены неожиданными результатами, – отметил заместитель командира воинской части 10181 по воспитательной и идеологической работе подполковник Азамат Жумагазиев. – Отдельные новобранцы точно поразили свои цели и набрали высокие баллы. Для юношей, впервые взявших в руки автомат АК-74, это очень даже не плохо. Мы думаем, что они хорошо усвоили основы начальной военной подготовки и через несколько дней примут присягу.

Ерик Абитов

Аягозский район