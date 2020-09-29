Один язык хорошо, а два лучше

В регионе увеличивается количество представителей разных этносов, владеющих государственным языком, как родным.

Управлением по развитию языков Восточно—Казахстанской области был организован региональный конкурс «Государственный язык –символ независимости» среди представителей этносов, населяющих ВКО. В онлайн—состязании на платформе ZOOM приняли участие жителигородов и районов в возрасте от 21 до 35 лет.

– Одной из главных целей Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–2025 годы является расширение сферы функционирования государственного языка. В рамках выполнения этой задачи в текущем году впервые проводится подобный конкурс, – сказала руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. – Кроме того, немаловажно поощрение активных представителей других национальностей, владеющих казахским языком.

На первом этапе конкурса члены жюри оценили заранее подготовленные короткометражные фильмы продолжительностью три минуты иэссе участников на тему «Почему я достоин главного приза?».

На втором – конкурсанты должны были выразить свои мысли на заданную тему: «Я – патриот своей страны», «Главный казахский поэт –Абай Кунанбайулы», «25 лет Конституции», «Мы – дружный народ»…

К слову, среди участников были представители самых разных профессий: военный, государственный служащий, певец, учитель. Каждый изних безмерно горд своим уровнем знания казахского языка и делает всё ради укрепления достигнутых позиций.

Максим Зайцев из Усть-Каменогорска работает в войсковой части 27943 и активно участвует в мероприятиях, направленных на развитиегосударственного языка. Семейчанка Юля Сосанина – учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 2, является победителем областных Абайских чтений. Честь Бородулихинского района защищала учитель казахского языка и литературы основной среднейшколы имени Абая Виктория Мокроусова. Также она является обладателем нагрудного знака «Тіл жанашыры».

По итогам двух туров Армену Карапетяну из Курчумского района присудили Гран—при, и он получил путёвку на участие в республиканскомэтапе конкурса. Первое место присуждено Виктории Мокроусовой. На второй ступени пьедестала –Анжелика Федотова из Уланского района.Екатерина Бейсембаева из Шемонаихинского района завоевала третье место.

Победителей наградили специальными дипломами и ценными подарками от Управления по развитию языков Восточно—Казахстанскойобласти.

Гульжан Естаева

По заказу Управления по развитию языков ВКО