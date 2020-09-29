Один язык хорошо, а два лучше

Конкурс

В регионе увеличивается количество представителей разных этносов, владеющих государственным языком, как родным. Один язык хорошо, а два лучше

Управлением по развитию языков ВосточноКазахстанской области был организован региональный конкурс «Государственный язык –символ независимости» среди представителей этносовнаселяющих ВКОВ онлайнсостязании на платформе ZOOM приняли участие жителигородов и районов в возрасте от 21 до 35 лет. 

– Одной из главных целей Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–2025 годы является расширение сферы функционирования государственного языка. В рамках выполнения этой задачи в текущем году впервые проводится подобный конкурс, – сказала руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. – Кроме того, немаловажно поощрение активных представителей других национальностей, владеющих казахским языком. 

На первом этапе конкурса члены жюри оценили заранее подготовленные короткометражные фильмы продолжительностью три минуты иэссе участников на тему «Почему я достоин главного приза?». 

На втором – конкурсанты должны были выразить свои мысли на заданную тему: «Я – патриот своей страны», «Главный казахский поэт –Абай Кунанбайулы», «25 лет Конституции», «Мы – дружный народ»… 

К словусреди участников были представители самых разных профессийвоенныйгосударственный служащийпевецучительКаждый изних безмерно горд своим уровнем знания казахского языка и делает всё ради укрепления достигнутых позиций. 

Максим Зайцев из Усть-Каменогорска работает в войсковой части 27943 и активно участвует в мероприятияхнаправленных на развитиегосударственного языкаСемейчанка Юля Сосанина – учитель начальных классов средней общеобразовательной школы  2, является победителем  областных Абайских чтенийЧесть Бородулихинского района защищала учитель казахского языка и литературы основной среднейшколы имени Абая Виктория МокроусоваТакже она является обладателем нагрудного знака «Тіл жанашыры». 

По итогам двух туров Армену Карапетяну из Курчумского района присудили Гранпри, и он получил путёвку на участие в республиканскомэтапе конкурсаПервое место присуждено Виктории МокроусовойНа второй ступени пьедесталаАнжелика Федотова из Уланского района.Екатерина Бейсембаева из Шемонаихинского района завоевала третье место. 

Победителей наградили специальными дипломами и ценными подарками от Управления по развитию языков ВосточноКазахстанскойобласти. 

Гульжан Естаева 

По заказу Управления по развитию языков ВКО 

 

Ответить