Один шаг   до трагедии 

В Бородулихинском районе семья отравилась угарным газом из-за забитого дымохода.

Инцидент произошёл в селе Камышенка. Юноша проснулся из-за того, что почувствовал себя плохо. Он разбудил остальных членов семьи и вызвал скорую медицинскую помощь. Всех госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как оказалось, сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям района неоднократно посещали эту семью и указывали на необходимость устранения недостатков, таких как трещина в печи и забитый дымоход. Но к рекомендациям специалистов так и не прислушались.

Напомним, что в Восточно-Казахстанской области за девять месяцев текущего года зафиксировано семь случаев отравления угарным газом из-за наличия трещин и прогаров в печах, пять – из-за закрытой заслонки, 26 – из-за забитого дымохода и 17 – из-за отсутствия тяги в печи.

Спасатели в очередной раз напоминают, что необходимо позаботиться об исправности печи до наступления холодов – вовремя прочищать дымоходы, замазывать трещины. При топке печи не закрывать заслонку, пока топливо полностью не прогорит.

Татьяна Кравченко