Один на один с бурной рекой

Скорость спуска и опасность приключений… Гребля на байдарках и каноэ для 18-летней Дарьи Чешуиной стала смыслом жизни. Этот вид спорта сочетает в себе силу, экстрим, выносливость и красоту.

Чемпионка Казахстана 2017 года, призёр многих чемпионатов, член национальной команды, кандидат в мастера спорта международного класса с девяти лет занимается необычным для нашего региона видом спорта. Дарья узнала о гребном слаломе, будучи ученицей средней школы № 37 города Усть-Каменогорска. Этот вид спорта тогда только зарождался в туристическом клубе «Меридиан». Юная спортсменка сначала занималась у тренера Натальи Дмитриевой.

– Когда я только начинала, о высоких результатах, конечно, речь не шла – доплыть до финиша, не перевернувшись, было уже большим достижением, – рассказывает девушка.

В седьмом классе талантливую спортсменку, когда она достигла высоких результатов в этом виде спорта, завоевав золото на чемпионате РК, приняли в школу олимпийского резерва. Успешное окончание спортивного учебного заведения позволило Дарье поступить на грант в КАСУ на факультет физкультуры и спорта. Занятие греблей остаётся её главным увлечением, которому она посвящает практически всё своё время. Сейчас девушка тренируется под руководством именитой слаломистки Екатерины Смирновой.

На днях Даша проходила подготовку на сборах в Дубае. Два раза в год спортсмены также отправляются в Таджикистан, Узбекистан, страны Европы, где активно занимаются в естественных условиях.

– Гребной слалом – очень энергичный вид спорта, он учит быстрому реагированию на различные ситуации, развивает ответственность и стремление к победе. Хорошие спортсмены в этом бесконечном поединке со стихией всегда побеждают, – отмечает спортсменка.

Занятия гребным слаломом стали образом жизни для нашей героини. Подтверждение тому – более 70 медалей золотого, серебряного и бронзового достоинства, завоёванных на соревнованиях, проходивших в Казахстане и России.

Наверное, нашим читателям стоит подробнее рассказать об этом виде спорта – гонки на байдарке или каноэ в водоёме с бурным течением. Трассу с препятствиями и воротами необходимо пройти за как можно меньшее время.

Кстати, в гребном слаломе не принято судно называть байдаркой. Спортсмены говорят «каяк», байдаркой именуют туристические суда или лодки для спортивной гладкой гребли.

В смешанном слаломе, по словам Дарьи, чтобы сидеть на первом номере, надо обладать сильным характером и лидерскими задатками, так как первый номер задаёт темп всей лодке. От второго номера требуется умение подстраиваться под технику и темп первого. Иными словами, тандем гребцов должен быть как единое целое.

В этом виде спорта есть свои тонкости и нюансы. Спортсмен управляет лодкой за счёт наклона своего корпуса в самых разных плоскостях в комбинации с ювелирным владением веслом.

– Гребля – очень интересный и азартный вид спорта. Чтобы понять его, надо ощутить это: когда ты один на один с природой и как будто не борешься со стихией, а сливаешься с ней, – делится спортсменка.

Во время подготовки зимой гребцы играют в футбол, баскетбол, волейбол, занимаются в тренажёрном зале, катаются на лыжах, плавают.

– Наше преимущество в разносторонности, – говорит Дарья. – Также гребной слалом – это не просто про физическую выносливость. Очень важно «шевелить» мозгами. Много приходится анализировать, держать в голове массу информации. План дистанции разрабатываем вместе с тренером: обсуждаем, какие элементы в каком месте нужно применять, как ставить гребок, каким будет положение корпуса, положение лодки, как буду использовать то или иное препятствие, с каким креном подъехать к этим воротам. Такая головоломка помогает держать в тонусе не только тело, но и дух.

Требования, надо сказать, тренеры всегда предъявляли к Дарье как к взрослому спортсмену и даже больше, за что она им очень благодарна. Заданную планку всегда преодолевает на отлично. Работа наставника и упорство молодой спортсменки дают прекрасные результаты. Но совершенству, как известно, нет предела. В планах девушки – достижение ещё больших высот. Сейчас она усиленно готовится к чемпионату Азии, который будет проходить в Таиланде в мае, и нацелена лишь на победу.

– Когда я возвращаюсь с очередных соревнований домой, к родителям, передаю им завоёванные медали, вижу, как их переполняет чувство гордости за меня. Весь труд, проделанный талантливыми тренерами и мной, стоит этих моментов, – подытоживает спортсменка.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Д. Чешуиной