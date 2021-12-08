Один день в армии

В механизированной бригаде Ушаральского гарнизона прошёл день открытых дверей для учащихся военного клуба «Жас сарбаз».

В рамках мероприятия учащимся продемонстрировали казарму, комнаты информационно-воспитательной работы. Офицеры и сержанты провели для них уроки по ознакомлению с различными видами оружия и приспособлениями для ведения боя. Кроме того, ребята поближе познакомились с военной формой одежды.

Офицеры-воспитатели рассказали о военной жизни и дисциплине, а также о порядке прохождения воинской службы, боевых и учебно-боевых задачах.

По окончании экскурсии школьники поблагодарили сотрудников воинской части за интересный день и сделали памятное фото.

Баян Аскар

Аягозский район