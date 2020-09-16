«Одевают» улицы в асфальт 

Реализацией крупных строительно-дорожных проектов в Курчумском районе в этом году занимается ТОО «Марқакөл жолдары», в том числе укладкой асфальта на улицах сел Маркаколь и Курчум.

Примечательно, что эта дорожная организация, благодаря которой ежегодно решаются самые неотложные, подчас трудные задачи в сфере ремонта и обслуживания транспортных артерий района, имеет не городскую, а сельскую «прописку» в далеком приграничном селе Маркаколь. Организация была создана в 2000 году и за минувшие 20 лет прошла большой путь развития.

Нынешним летом её мобильный отряд из работников и специальной дорожной техники хорошо потрудился на улицах села Маркаколь. По информации руководства товарищества, удалось «одеть» в асфальт ряд улиц этого села. Так, на улице Дауленова уложен один километр чёрного покрытия. Такое же преобразование благодаря дорожникам произошло на двухкилометровых участках улиц Б. Момышулы, Т. Тохтарова, Аблайхана. На очереди – асфальтирование 500 метров на улице Пионеров. Кроме этого, на 12 улиц Маркаколя завезен свежий гравий и сделано профилирование дорожного покрытия.

Затем фронт работ переместился в районный центр Курчум. Здесь ТОО «Марқакөл жолдары» произвело укладку нового асфальта на улицах Исабекова, Ибежанова, Кокшетау, имени братьев Рахман. Но и это ещё не все: дорожная организация производит капитальный ремонт и укладку асфальта на десяти километрах, связывающих Курчум с селом Алгабас. Речь идёт о весьма проблемном участке дороги, из-за плохого состояния которого в течение многих лет страдали жители Алгабаса. Уже произведены отсыпка гравием, профилирование трассы. Асфальт уложен на семи километрах. В скором времени дорожники пройдут все десять километров, и былые путевые мучения для алгабасцев уйдут в прошлое.

Как было сказано выше, ТОО «Марқакөл жолдары» создано в самом начале нулевых. У истоков стоял опытный дорожник и производственник Амантай Икамбаев. То было трудное время, когда страна ещё не полностью оправилась после кризиса девяностых годов. В далёком приграничье, к которому относится маркакольская часть Курчумского района, проблема дорожного сообщения стояла особенно остро. Вновь созданная организация принесла надежду жителям дальних сел на восстановление связи с внешним миром.

И эти надежды оказались не напрасными. Амантай Икамбаев и его команда приводили в порядок дороги там, где они были ранее непроходимыми и даже «запечатанными» в зимний период.

– Конечно, было трудно, – вспоминает основатель «Марқакөл жолдары». – Однако мы старались и радовались, когда удавалось помочь людям. Начинали с неплохим парком техники. На вооружении ТОО было три КамАЗа, пять бульдозеров, экскаватор и погрузчик. Правда, в последующие годы ситуация сложилась так, что часть техники пришлось продать, чтобы выжить. Но затем смогли вновь укрепить свою материальную базу.

В настоящее время в ТОО имеются три КамАЗа, один «Урал», один ЗИЛ-131, два дорожных катка, погрузчик, К-700, экскаватор, пять тракторов ДТ-74. Кроме этого, организация по договору привлекает на помощь частных владельцев техники из малых сёл. Есть такие помощники с небольшими тракторами в селах Кайнарлы, Балыктыбулак и Шанагаты.

Известно, что в сельской местности существует дефицит механизаторских кадров. Некому садиться за рычаги тракторов, поскольку работа тяжёлая, а заработок она приносит не очень большой. Не обошёл кадровый вопрос и дорожную организацию, в особенности в летний горячий сезон, когда дел невпроворот. Дорожники умудряются решать его, привлекая старую гвардию, даже из тех, кто переехал жить в города.

К примеру, в настоящее время на К-700 работает Сарсенбай Калитов, пенсионер, проживающий в Усть-Каменогорске. Приехал по просьбе руководства ТОО помочь землякам. То же самое можно сказать о Бекене Мухаметжанове, который сел за рычаги автогрейдера, и Аскаре Саттыбаеве – водителе КамАЗа. Ветеранам, вновь вставшим в строй, поручено передавать свой опыт молодым, которые вскоре придут им на смену. В числе передовиков дорожного коллектива – водитель автомашины «Урал» Саят Абраев и Шынгыс Байбатыров, который трудится на КамАЗе.

Конечно, «Маркаколь жолдары» – это далеко не крупная дорожная компания. Речь идёт о сельской организации с определённым уровнем и возможностями в профильной сфере, где она осуществляет свою деятельность. Но от того её значимость и вклад в улучшение дорог района не преуменьшаются.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район