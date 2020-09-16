«Одевают» улицы в асфальт 

Инфраструктура

Реализацией крупных строительно-дорожных проектов в Курчумском районе в этом году занимается ТОО «Марқакөл жолдары», в том числе укладкой асфальта на улицах сел Маркаколь и Курчум. «Одевают» улицы в асфальт 

Примечательно, что эта дорожная организация, благодаря которой ежегодно решаются самые неотложные, подчас трудные задачи в сфере ремонта и обслуживания транспортных артерий района, имеет не городскую, а сельскую «прописку» в далеком приграничном селе Маркаколь. Организация была создана в 2000 году и за минувшие 20 лет прошла большой путь развития. 

Нынешним летом её мобильный отряд из работников и специальной дорожной техники хорошо потрудился на улицах села Маркаколь. По информации руководства товарищества, удалось «одеть» в асфальт ряд улиц этого села. Так, на улице Дауленова уложен один километр чёрного покрытия. Такое же преобразование благодаря дорожникам произошло на двухкилометровых участках улиц Б. Момышулы Т. ТохтароваАблайхана. На очереди – асфальтирование 500 метров на улице Пионеров. Кроме этого, на 12 улиц Маркаколя завезен свежий гравий и сделано профилирование дорожного покрытия. 

Затем фронт работ переместился в районный центр Курчум. Здесь ТОО «Марқакөл жолдары» произвело укладку нового асфальта на улицах ИсабековаИбежанова, Кокшетау, имени братьев Рахман. Но и это ещё не все: дорожная организация производит капитальный ремонт и укладку асфальта на десяти километрах, связывающих Курчум с селом Алгабас. Речь идёт о весьма проблемном участке дороги, из-за плохого состояния которого в течение многих лет страдали жители Алгабаса. Уже произведены отсыпка гравием, профилирование трассы. Асфальт уложен на семи километрах. В скором времени дорожники пройдут все десять километров, и былые путевые мучения для алгабасцев уйдут в прошлое. 

Как было сказано выше, ТОО «Марқакөл жолдары» создано в самом начале нулевых. У истоков стоял опытный дорожник и производственник Амантай Икамбаев. То было трудное время, когда страна ещё не полностью оправилась после кризиса девяностых годов. В далёком приграничье, к которому относится маркакольская часть Курчумского района, проблема дорожного сообщения стояла особенно остро. Вновь созданная организация принесла надежду жителям дальних сел на восстановление связи с внешним миром. 

И эти надежды оказались не напрасными. Амантай Икамбаев и его команда приводили в порядок дороги там, где они были ранее непроходимыми и даже «запечатанными» в зимний период. 

– Конечно, было трудно, – вспоминает основатель «Марқакөл жолдары». – Однако мы старались и радовались, когда удавалось помочь людям. Начинали с неплохим парком техники. На вооружении ТОО было три КамАЗа, пять бульдозеров, экскаватор и погрузчик. Правда, в последующие годы ситуация сложилась так, что часть техники пришлось продать, чтобы выжить. Но затем смогли вновь укрепить свою материальную базу. 

В настоящее время в ТОО имеются три КамАЗа, один «Урал», один ЗИЛ-131, два дорожных катка, погрузчик, К-700, экскаватор, пять тракторов ДТ-74. Кроме этого, организация по договору привлекает на помощь частных владельцев техники из малых сёл. Есть такие помощники с небольшими тракторами в селах КайнарлыБалыктыбулак и Шанагаты. 

Известно, что в сельской местности существует дефицит механизаторских кадров. Некому садиться за рычаги тракторов, поскольку работа тяжёлая, а заработок она приносит не очень большой. Не обошёл кадровый вопрос и дорожную организацию, в особенности в летний горячий сезон, когда дел невпроворот. Дорожники умудряются решать его, привлекая старую гвардию, даже из тех, кто переехал жить в города. 

К примеру, в настоящее время на К-700 работает Сарсенбай Калитов, пенсионер, проживающий в Усть-Каменогорске. Приехал по просьбе руководства ТОО помочь землякам. То же самое можно сказать о Бекене Мухаметжановекоторый сел за рычаги автогрейдера, и Аскаре Саттыбаеве – водителе КамАЗа. Ветеранам, вновь вставшим в строй, поручено передавать свой опыт молодым, которые вскоре придут им на смену. В числе передовиков дорожного коллектива – водитель автомашины «Урал» Саят Абраев и Шынгыс Байбатыров, который трудится на КамАЗе. 

Конечно, «Маркаколь жолдары» – это далеко не крупная дорожная компания. Речь идёт о сельской организации с определённым уровнем и возможностями в профильной сфере, где она осуществляет свою деятельность. Но от того её значимость и вклад в улучшение дорог района не преуменьшаются. 

Рысбек Жантыкеев 

Курчумский район

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