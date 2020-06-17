«Одесса» снова на волне

Внимание восточноказахстанцев к ситуации на паромной переправе «Қызыл ту» («Казнаковская») через Бухтарминское водохранилище сохраняется вне зависимости от времени года.

В летний отпускной сезон значимость этого важнейшего транспортного звена возрастает в связи с увеличивающимся потоком прибывающих в регион гостей, в том числе туристов из зарубежных стран. И хотя ограничительные меры не позволяют пока активно путешествовать по стране и региону, нелишним будет рассказать, какие изменения происходят на переправе.

В этом сезоне в полку паромных судов прибавление – приступил к работе паром «Одесса». Причал, с которого на него идет загрузка и выгрузка, расположен в сотне метров от места, где работают «Күршім» и «Енисей». Во время выгрузки и последующей погрузки машин на «Одессу» на берегу свою очередь ожидала небольшая вереница автомобилей. О том, как организована работа парома, рассказал его управляющий Бекмухамбет Раисов.

По его словам, судно принадлежит ИП «Азия Зейналовна Кудаскина», руководит им Владимир Филиппов. Первый рейс с курчумского берега отправляется в 7 утра. В 8 часов – с самарской стороны. За один день паром совершает по восемь рейсов с каждого берега, в целом – 16 рейсов.

– Вместимость «Одессы» составляет 38–39 автомашин, – сообщил Бекмухамбет Раисов. – Мы принимаем не только легковые, но и грузовые крупногабаритные авто. В этом случае общее количество загруженных автомашин сокращается. Тарифы на услуги не завышены. Для социальных транспортных средств предусмотрены льготы.

Пока шла погрузка, вместе с управляющим совершили небольшую прогулку по парому, заглянули в припаромное кафе. В его довольно просторном помещении разместили несколько деревянных столов и стульев, на кухне полным ходом шло приготовление блюд. Меню в кафе разнообразное.

В капитанской рубке Сергей Федотов рассказал, что за штурвалами различных судов провел 34 года. Ходил по Бухтарминскому водохранилищу и другим местным водоемам. Поэтому опыта в работе ему, конечно, не занимать.

Дальнейший осмотр парома убедил в том, что все поставлено на должном организационном уровне, чувствуется порядок и необходимый контроль. До того как начать навигационный сезон, проделана большая подготовительная работа. Произведена отсыпка подъездной дороги с курчумской стороны, а также установлены железные причалы на каждом берегу.

Паромщики благодарны за поддержку в непростой организационный период акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, его заместителю Бакытжану Байахметову, руководителю областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржану Жумадилову.

В настоящее время осуществляет перевозку по утвержденному графику еще один большой паром – «Күршім». Состоялась передача судна от прежней частной управляющей компании областному предприятию – КГП «Облшығысжол». Стабильная работа двух паромов – «Күршім» и «Одесса» – позволяет обеспечивать бесперебойную перевозку транспортных средств через водохранилище.

Кроме этого, ведется ремонт простаивающего с минувшего навигационного сезона большого парома «Иртыш», который также перешел в управление «Облшығысжола». Предстоящее включение в работу трех паромов позволит ликвидировать существовавшие проблемы с перевозкой транспортных средств в пик отпускного сезона, который еще впереди. Поэтому сегодня можно констатировать, что на паромной переправе все-таки произошли хорошие перемены.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район