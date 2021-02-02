Очередные нарушения выявляют мониторинговые группы в городах и районах области

Обязательное ношение масок и соблюдение ограничительных мер являются основными направлениями борьбы с КВИ. В связи с этим во всех городах и районах Восточно-Казахстанской области каждый день проводятся рейды мониторинговых групп по объектам торговли, предпринимательства и сферы услуг, а также общественного транспорта.

В Усть-Каменогорске 1 февраля в ходе мониторинговых мероприятий охвачены 144 объекта, зарегистрированы четыре факта нарушения ограничительного режима. Вместе с тем наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в продовольственных и в непродовольственных магазинах, в кафе, где сотрудники находились без медицинских масоки. Общая сумма штрафов составляет 889 685 тенге.

В Семее организованы рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Были проверены 45 городских пассажирских автобусов. Выявлено 41 нарушение.

В Риддере проведены 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов. Выявлено одно нарушение в кафе, где проводили массовое мероприятие. По материалам предыдущих рейдов наложен один штраф на сумму 43 755 тенге на менеджера по продажам, которая осуществляла деятельность без маски.

В Курчатове проведена проверка 32 объектов предпринимательской деятельности, в ходе которой выявили два нарушения.

В Глубоковском районе проверкой охвачены 117 объектов, выявлены четыре нарушения.

В Шемонаихинском районе по результатам рейда наложен один штраф в отношении жителя за нахождение в общественном месте без медицинской маски. Сумма штрафа – 43 755 тенге.