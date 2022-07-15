Вопрос - ответ

Очередь в онлайн-формате

15.07.2022
718

Как забронировать онлайн-очередь в Центр обслуживания населения?

Екатерина Злобина, Усть-Каменогорск

Забронировать очередь в ЦОН можно не выходя из дома – с помощью портала электронного правительства eGov.kz.

Для этого сначала нужно зайти на портал, пройти авторизацию, а затем на главной странице выбрать услугу «Бронирование очереди в ЦОН». На открывшейся странице необходимо заполнить все данные, после чего остаётся выбрать дату, время посещения и нажать кнопку «Забронировать».

После этого появятся данные вашей очереди и придёт сообщение с теми же данными. Это СМС необходимо предъявить на ресепшене в Центре обслуживания населения.

Фото из открытых источников

15.07.2022
718

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