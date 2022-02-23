Очередь с неизвестными

Работа над ликвидацией двойной очереди на земельные участки в Семее выявила более ста поддельных документов с фальшивыми печатями и подписями акимата Семея. Из-за путаницы в документах не могут установить личности около двух тысяч заявителей, получивших адресные справки на земельные участки в 2006–2009 годах.

В те годы вышло распоряжение местной исполнительной власти выдавать горожанам адресные справки и ситуационные схемы на земельные участки в разных частях города. Этой работой тогда занимался отдел архитектуры и градостроительства Семея.

За то время, что вёлся приём, были заполнены 36 журналов, куда вошли фамилии 3694 человек, получивших адресные справки и ситуационные схемы на земельные участки. Однако закрепить за собой право частной собственности на землю эти люди не успели. В Семее был объявлен мораторий на выдачу участков в связи с отсутствием на свободных землях каких-либо инженерных сетей, как того требовал Земельный кодекс РК.

– 28 февраля 2017 года в городе была создана комиссия по инвентаризации списков очерёдности граждан на получение земельных участков. Её основной задачей стало создание единого электронного списка очередников. Комиссия должна была проверить каждого человека, значившегося в списках отдела архитектуры и градостроительства Семея, чтобы уточнить его текущий статус и намерения получить документы на свой земельный участок, – разъяснил руководитель отдела земельных отношений Семея Кудайберген Сейльханов.

Эта кропотливая работа по сверке списков очередников из данных журналов ведётся уже четыре года. Как выяснилось, не обошлось в этом деле без мошеннических схем. Например, в 2017 году специалисты отдела земельных отношений обнаружили несколько подозрительных документов, где печати и подписи отличались от обычных. Вся собранная у граждан документация по выдаче адресных справок и ситуационных схем была передана в отдел криминалистики УВД Семея (ныне – УП Семея). Эксперты выявили более ста документов с поддельными печатями и подписями членов земельной комиссии города. Этот же вывод подтвердили и эксперты областного Департамента внутренних дел ВКО (ныне – ДП ВКО).

– Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и подделки документов. Полиция установила двух подозреваемых, которые предлагали своим клиентам за определенную плату взять все заботы по оформлению земельного участка на себя. Вместо этого выдавали людям поддельные документы. В 2017 году состоялся суд, который приговорил подсудимых к двум годам лишения свободы. Документы были аннулированы, а заявители исключены из списков очередников. Защищать свои права они могут в суде, – рассказал руководитель отдела земельных отношений Семея.

За это время работникам ЦОНа по информационной базе «Учёт физических лиц» удалось идентифицировать фамилии 582 заявителей, 57 из которых в разные годы выбыли из Семея для постоянного проживания в другие города республики.

– При проведении инвентаризации обнаружено множество совпадений и повторений, орфографические ошибки в написании фамилий и адресов. У некоторых отсутствуют инициалы, не указаны РНН, ИИН или адреса прописки. Был случай, когда некий А. Елемесов упоминался в разных журналах пять раз. Возникает вопрос: это один и тот же человек пять раз записан, или разные люди, потому как нет полной расшифровки имени и отчества?» В журнале под номером 3694 записаны данные в таком виде: «…теков О.О.». Нам остается догадываться: кто это такой? И подобных примеров безграмотного заполнения журналов очерёдности много. 460 фамилий, указанных в журналах, повторяются по несколько раз, – привёл примеры из практики Кудайберген Сейльханов.

Удалось установить, что часть заявителей уже получили земельные участки по общему списку с 2014 по 2017 год.

– Проделана огромная работа по уточнению списков заявителей. И она близится к завершению. Уточнённые данные мы вносим в единую базу очерёдности на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, – уточнил Кудайберген Сейльханов.

По его словам, в единой очереди на текущий момент состоят 23 826 семейчан. Все они ожидают, когда в новых районах Семея, предназначенных под ИЖС, завершатся работы по строительству сетей электро- и водоснабжения. В последние годы эти работы поэтапно ведутся в посёлках Комсомольский и Ушактар. В текущем году начинают реализацию проекта строительства водопроводных сетей в посёлке Аксай.

Как отметил в ходе пресс-конференции Кудайберген Сейльханов, отдел земельных отношений города в этом году подготавливает документы для выдачи актов на владение земельными участками пятисот очередникам.

Кроме того, земельные участки в этих районах выдаются и частным застройщикам, которые стали участниками региональной жилищной программы «Одноэтажный Восток». Например, в конце 2021 года для ТОО «Семей материал құрылыстары» были выданы разрешения на 75 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В текущем году застройщикам планируют выдать дополнительные разрешения на 200 земельных участков под застройку по 10 соток каждый.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции

Семей