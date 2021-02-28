Объёмы растут 

По данным за 2020 год, в области наблюдается увеличение объёмов промышленного производства, продукции сельского хозяйства, розничного товарооборота, строительных работ и инвестиций в основной капитал.

Подробнее об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год в ходе пресс-конференции рассказал и. о. руководителя Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО Берик Терликбаев.

По его словам, объём промышленного производства в январе – декабре 2020 года составил 2539,1 млрд тенге, индекс промышленного производства – 101,5 процента. В регионе произведено 9,5 процента республиканского объёма промышленного производства.

В свою очередь объём производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров возрос на 3,2 процента, обрабатывающей промышленности – увеличился на один процент, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – снизился на один процент, водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – уменьшился на 6,2 процента.

– В январе – декабре 2020 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 686,3 млрд тенге. Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 102,6 процента, – отметил Берик Терликбаев. – Областью произведено 110 процентов республиканского объёма продукции сельского хозяйства.

Стоит отметить, в январе – декабре прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечено увеличение производства продукции животноводства на 3,8 процента, растениеводства – на 1,1 процента.

В республиканских объёмах по удельному весу производства молока область занимает первое место, мяса – второе.

Также и. о. руководителя Департамента БНС АСПР РК по ВКО остановился на объёме розничного товарооборота. За 2020 год он составил 1061,4 млрд тенге и увеличился по сравнению с январём – декабрём 2019 года в действующих ценах на 6 процентов, в сопоставимых – на 0,6 процента. Оптовый товарооборот увеличился в сопоставимых ценах на 4,1 процента.

Увеличился в 2020 году и объём выполненных строительных работ. Он составил 359,2 млрд тенге, что на 26,8 процента больше, чем в 2019 году. Основная доля в областном объёме подрядных работ пришлась на предприятия частной формы собственности – 93,3 процента, доля государственных предприятий – 0,1 процента, иностранных – 6,6 процента. В республиканском объёме выполненных строительных работ доля региона составила 7,3 процента.

– Объём инвестиций в основной капитал с учётом дооценки в январе – декабре 2020 года достиг 714,5 млрд тенге, что на 12 процентов больше, чем в 2019 году, – проинформировал Берик Терликбаев. – Доля региона в республиканском объёме инвестиций составила 5,8 процента.

По информации Департамента БНС АСПР РК по ВКО, продовольственные товары в области стали дороже на 11,1 процента, непродовольственные товары – на 5,9 процента, услуги – на 3,7 процента. Цены предприятий-производителей промышленной продукции в декабре 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года повысились на 21,1 процента.

Кроме того, в ходе пресс-конференции прозвучали данные о численности населения Восточно-Казахстанской области. По состоянию на 1 января 2021 года, число проживающих в регионе насчитывало 1 млн 363 тыс. 656 человек, из них 851,4 тыс. человек – городское население и 512,3 тыс. человек – сельские жители.

– Численность безработного населения области, по данным обследования за четвёртый квартал 2020 года, – 34 264 человека. Уровень безработицы по области составил 4,9 процента, – подчеркнул Берик Терликбаев.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в четвёртом квартале прошлого года, составила 212 972 тенге. Темп роста к четвёртому кварталу 2019 года – 116,4 процента. Индекс реальной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года составил 108,6 процента.

Отметим, по уровню оплаты труда в четвёртом квартале 2020 года область находилась на шестом месте среди регионов республики.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников