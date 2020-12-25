Обыкновенное чудо. Как под Новый год сбылась мечта отчаявшейся матери… 

Эта история случилась в Риддере. Банальная, житейская, а оттого особенно близкая…

Марина Куликовская развелась с мужем и училась жить заново. Переезжала с одной съёмной квартиры на другую. С шестилетней дочкой. Проблем было много – судебные тяжбы, переезды, нехватка денег, инвалидность дочки. Навалилось всё и сразу. Марина не знала, где искать помощи. Руки опускались…

«Новогоднее чудо» пришло, откуда Марина даже не ждала…

Марина Куликовская прожила в браке восемь лет.

– Наверное, в любой семье случаются трудности. У нас они тоже были. Я не могла иметь детей, и мы решили взять ребенка из детского дома, – рассказывает Марина.

Она знала, что усыновление или оформление опеки – дело сложное и небыстрое. Когда начала узнавать детали, стало ясно, что потребуются кипы документов и крепкая нервная система.

– Я знаю семьи, которые добивались усыновления малыша по несколько лет. Это очень сложный процесс, – поясняет Марина. – Однако нам повезло: вся бюрократия заняла у нас меньше полугода. Помню, что оформлением бумаг я занималась в конце 2014 года – в декабре, уже накануне праздника. Наверное, не зря говорят: под Новый год что ни пожелаешь, то непременно сбудется. Мне позвонили аккурат в Рождество – седьмого января. Сказали, что все документы рассмотрены, и наша семья может выбрать ребенка.

Так у Марины с мужем появилась дочка София.

***

Спустя четыре года в отношениях между супругами наступил разлад. Дело дошло до развода. Так бывает, счастливые семьи счастливы одинаково, а у размолвок – разные лица…

– София осталась вместе со мной, – рассказывает Марина. – Однако жить нам с дочкой оказалось негде. Мы не смогли договориться с мужем о разделе имущества. Разбирательства продолжились уже в суде и длились около года.

Марина вместе с Соней больше года жили на съёмных квартирах. Было тяжело финансово и особенно психологически. София отставала в развитии, поэтому девочке потребовалось оформление инвалидности.

– Для этого нам пришлось поехать в Усть-Каменогорск. Там мы посещали различные ведомства и больше месяца жили в арендованной квартире, – объясняет Марина. – Поскольку София особенный ребенок, на её эмоциональное состояние влияло всё: изменения погоды, метеоусловия, окружающая обстановка. Для неё была очень нежелательной смена места проживания. Однако переезды стали для нас неизбежными.

Когда из жизни Софии исчез привычный дом, состояние малышки сразу ухудшилось. Она стала нервной, раздражительной, не могла контролировать своё поведение. Это был огромный шаг назад в развитии.

– Мне было очень обидно, потому что я знаю, как тяжело давались нам победы и даже небольшие сдвиги, – говорит Марина. – Каждого, даже самого мелкого шага, мы добивались с таким трудом, и тут такой откат… Сердце кровью обливалось глядя на неё, у меня опускались руки. Развод, судебные тяжбы, нехватка денег, переезды и регресс дочери.

В какой-то момент захотелось с кем-нибудь поделиться своими проблемами, «излить душу». Марина обратилась к руководству предприятия, в котором работала.

– Я написала письмо, настоящий крик души, в котором подробно изложила свою сложную ситуацию, – говорит Марина. – В прошлом году компания помогла оплатить нам с Софией поездку в Барнаул – дочке тогда требовалась рефлексотокотерапия. Для нас это были очень дорогие процедуры. Но тогда ситуация была понятной – я просила финансовой помощи на лечение ребёнка. В этот в этот раз у меня был целый «клубок» проблем: семейных, жилищных, связанных со здоровьем Софии. Я не видела выхода и даже не знала, о какой конкретно помощи просить.

***

Марина Куликовская работает на Тишинском руднике «Казцинка». Она – стволовой-подземник.

– В один из рабочих дней мне позвонили и как-то буднично сообщили, чтобы я подыскивала квартиру для нас с дочкой. То есть компания решила подарить нам собственное жильё, – улыбается Марина. – Я не могла поверить счастью, чуть не разрыдалась! Это было так неожиданно и так здорово!

Сейчас мама с дочкой уже переехали в свою квартиру.

– Когда мы брали Софию к себе, обещали, что сможем обеспечить её всем необходимым. А жильё – это базовая потребность, – говорит Марина. – Когда мы с дочкой «мыкались» по чужим квадратным метрам, мне было стыдно перед ребёнком. Мне хотелось для неё беззаботного детства. И теперь я счастлива! У нас есть крыша над головой, свои стены, к которым моя малышка уже привыкает.

***

София, несмотря ни на какие сложности, тянется к окружающему миру. Очень любит играть, наряжаться. И сейчас лучшее время надевать карнавальный костюм, чтобы стать главной героиней своей, личной сказки, где «всё всегда произойдёт и всё всегда сбывается».

– Для нас это будет первый Новый год в своей квартире, – говорит Марина. – Заветное желание, которое принято загадывать под бой курантов, у меня уже исполнилось. И снова это произошло в преддверии праздника.

Марина, как и подавляющее большинство взрослых, не верит в Деда Мороза. Зато она верит в обычных людей, которые готовы прийти на помощь.

– Я думаю так: не нужно молчать. Надо рассказывать о своих проблемах, – уверена Марина Куликовская. – И вам обязательно помогут – родственники, друзья, коллеги по работе. Иногда помогают даже незнакомые люди. И ещё – обязательно верьте в новогоднее чудо. Потому что если очень-очень верить, всё обязательно сбудется!

Ирина Краскова

Фото из семейного архива Марины Куликовской