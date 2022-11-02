Обязательно для всех

Казахстанцев призвали не пренебрегать регистрацией по месту жительства.

Представитель МВД Шугыла Турлыбек напомнила о важности регистрации по месту жительства. А для того, чтобы донести необходимые уведомления до населения, в МВД организовали СМС-рассылку.

– Если вам поступило такое СМС-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства, – отметила Шугыла Турлыбек. – Целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания.

В Комитете миграционной службы Министерства внутренних дел напомнили, что это касается также и иногородних студентов, которым необходимо зарегистрироваться по месту учёбы.

Проверить регистрацию и зарегистрироваться можно тремя простыми способами:

Первый – в любом отделении ЦОНа, где при себе достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья для дачи согласия на месте.

Второй – через интернет-портал «электронного правительства», где гражданин может подать заявку о регистрации по месту жительства, а собственник дать свое согласие.

Третий лёгкий способ прописки по месту жительства МВД реализовало вместе с АО «Халык Банк» в приложении «Halyk Homebank» Через него подтверждение личности, сама регистрация и согласие собственника осуществляется посредством СМС-пароля. Процедура регистрации занимает около минуты.

Насима Халелова