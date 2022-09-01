Объявление
Министерство энергетики РК и крупные сети АЗС запустили «горячую линию» для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива.
Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах.
Call-center:
Городской: +7 (7172) 78-69-55
Мобильный: +7 (708) 812-02-31
Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31
Данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики РК о нарушениях на заправках страны.
За горячей линией Минэнерго закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения.
После проверки достоверности поступившей информации от граждан, все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы.
Для исключения домыслов и кривотолков призываем граждан оказать содействие и сообщать на «горячую линию» о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе.
Также дополнительно предоставляем данные по «горячим линиям» на крупных АЗС страны.
Qazaq Oil и КазМунайГаз
Call-center: 9911
Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46
Instagram: azs_qazaq_oil
Sinooil
Call-center: 8-800-070-01-80
Instagram: sinooil.kz
Helios
Центр поддержки: 8-800-080-5444
Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39
Instagram: helios_kz
Для городских телефонов: helios.kz/kontakty
Газпромнефть
Call-center: 8-800-080-10-08
Instagram: gazpromneft_kz