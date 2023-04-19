Объятый пламенем трамвай

В Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС ВКО «подожгли» трамвай… В рамках учений они показали, что делать во время пожара в общественном транспорте.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, с начала этого года в регионе произошло более 20 пожаров на транспорте, в том числе – в общественном. Ущерб от возгораний превысил пять миллионов тенге.

Чтобы показать пассажирам, как вести себя при возгорании в трамвае, в Усть-Каменогорске провели экстремальный эксперимент. Спасатели «подожгли» транспортное средство, чтобы наглядно продемонстрировать пассажирам и водителям, что нужно делать в подобном случае.

– Мы разыграли ситуацию, которая может возникнуть в любом виде транспорта, – рассказывают спасатели ДЧС ВКО. – По легенде, трамвай следовал по своему маршруту, когда из-за короткого замыкания загорелась мотороводная коробка, от которой пламя перекинулось на крышу транспортного средства. Начался пожар.

По сценарию учений, водитель трамвая прекратил движение и, взяв огнетушитель, хотел выйти, однако дверь трамвая не открывалась, аварийные рычаги заклинило. Дым стал заполнять салон, в котором находились десять пассажиров. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО, а также дежурная служба электромонтёров трамвайного парка, которые обесточили трамвайную линию.

– С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели разжали двери трамвая и эвакуировали людей, – объяснили спасатели. – Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Таким образом, мы решили наглядно продемонстрировать, как быстро огонь охватывает транспортное средство и насколько серьёзны такие пожары.

Также сотрудники ДЧС дали рекомендации, что можно предпринять пассажирам до прибытия пожарных.

– Не прикасайтесь к металлическому корпусу вагона и дверям до отключения высокого напряжения по всему участку, – акцентировали спасатели. – В случае блокировки дверей для эвакуации можно использовать боковые стекла. Их следует выбить тяжёлым предметом или ногами. В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом.

Лилия Дроздова

Фото ДЧС ВКО