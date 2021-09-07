Обувь вместо ваты

Восточноказахстанские пограничники пресекли попытку контрабандного вывоза товаров.

Пограничниками железнодорожного пункта пропуска «Шемонаиха» Департамента Пограничной службы по ВКО совместно с сотрудниками линейного отдела полиции на станции «Өскемен» пресечена попытка незаконного вывоза товаров. Недобросовестные предприниматели под видом стройматериалов пытались провезти через границу совершенно другой товар.

Грузовой состав направлялся из Усть-Каменогорска в Рубцовск (Россия). В одном из вагонов пограничники обнаружили партию обуви, общим объёмом около 130-150 кубометров. Хотя в товарно-сопроводительных документах были заявлены шлаковаты, ваты минеральные силикатные и аналогичные (включая их смеси).

– Начато досудебное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса РК «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием», – проинформировали в пресс- службе Департаменте ПС по ВКО.

Юрий Пааль