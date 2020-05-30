Бизнес

Обучение по проекту «Бастау Бизнес»

By Рудный Алтай
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Бизнес

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Рудный Алтай
С 10 июня 2020 года стартует бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».
Обучение по проекту «Бастау Бизнес»
В текущем году, с учетом принятых карантинных мер, предусмотрено дистанционное онлайн-обучение посредством онлайн платформы «Atameken Academy».
Участниками обучения являются безработные, независимо от регистрации в
центрах занятости населения, отдельные категории занятых лиц, определяемые
Правительством Республики Казахстан, в том числе:
— лица, проживающие в сельской местности, в городах в том числе моно- и
малых городах;
— инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не пре-
пятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и
(или) безопасности труда других лиц;
— лица старше пятидесяти лет до достижения пенсионного возраста;
— молодежь, в том числе в категории NEET;
— члены малообеспеченных и/или многодетных семей;
— члены сельскохозяйственных кооперативов, не достигшие пенсионного
возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», крестьянских и фермерских
хозяйств, включая участников якорной кооперации;
— переселенцы и оралманы.
Срок обучения – не более 21 дня.
По итогам обучения будет выдаваться сертификат.
Для онлайн-обучения в проекте участникам необходимо обратиться в центры
занятости населения с заявкой на обучение с приложением копии документа, удостоверяющего личность. Центры занятости населения при подтверждении статуса
претендента на соответствие целевой группе проекта выдают направление на
обучение.
С направлением на обучение претендент обращается в РПП «Атамекен» или
его районные и городские филиалы для зачисления его в группу для обучения.
При этом претендент сможет самостоятельно сформировать онлайн-заявку по
ссылке https://atameken.co/ru/course-bastau с загрузкой копии документа, удостоверяющего личность, и направления от центра занятости населения.
Для получения более подробной информации обращаться в Центры обслуживания предпринимателей в районах и городах Восточно-Казахстанской области:
Обучение по проекту «Бастау Бизнес»
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Обучение по проекту «Бастау Бизнес»

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С 10 июня 2020 года стартует бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес». В текущем году, с учетом принятых карантинных мер, предусмотрено дистанционное...
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