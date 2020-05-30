Обучение по проекту «Бастау Бизнес»

С 10 июня 2020 года стартует бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».

В текущем году, с учетом принятых карантинных мер, предусмотрено дистанционное онлайн-обучение посредством онлайн платформы «Atameken Academy».

Участниками обучения являются безработные, независимо от регистрации в

центрах занятости населения, отдельные категории занятых лиц, определяемые

Правительством Республики Казахстан, в том числе:

— лица, проживающие в сельской местности, в городах в том числе моно- и

малых городах;

— инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не пре-

пятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и

(или) безопасности труда других лиц;

— лица старше пятидесяти лет до достижения пенсионного возраста;

— молодежь, в том числе в категории NEET;

— члены малообеспеченных и/или многодетных семей;

— члены сельскохозяйственных кооперативов, не достигшие пенсионного

возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О

пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», крестьянских и фермерских

хозяйств, включая участников якорной кооперации;

— переселенцы и оралманы.

Срок обучения – не более 21 дня.

По итогам обучения будет выдаваться сертификат.

Для онлайн-обучения в проекте участникам необходимо обратиться в центры

занятости населения с заявкой на обучение с приложением копии документа, удостоверяющего личность. Центры занятости населения при подтверждении статуса

претендента на соответствие целевой группе проекта выдают направление на

обучение.

С направлением на обучение претендент обращается в РПП «Атамекен» или

его районные и городские филиалы для зачисления его в группу для обучения.

При этом претендент сможет самостоятельно сформировать онлайн-заявку по

ссылке https://atameken.co/ru/course-bastau с загрузкой копии документа, удостоверяющего личность, и направления от центра занятости населения.

Для получения более подробной информации обращаться в Центры обслуживания предпринимателей в районах и городах Восточно-Казахстанской области: