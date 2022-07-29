Обучение основам бизнеса онлайн

Мы с женой открыли в посёлке небольшую парикмахерскую. Хотели бы расширить свой бизнес, чтобы оказывать больше услуг жителям. Можно ли пройти бесплатное обучение и как это сделать?

Семья Муратовых, посёлок Касыма Кайсенова

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, начиная с 25 июля 2022 года, казахстанцы, планирующие начать собственное дело, теперь могут получить базовые знания и навыки для ведения бизнеса в онлайн-режиме через платформу Skills.enbek.kz.

Обучение полностью бесплатное, продолжительность не более 14 календарных дней. Каждый участник занимается самостоятельным освоением курса в индивидуальном порядке.

Участниками онлайн-курса «Обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» могут быть: безработные; начинающие и действующие предприниматели; сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста; лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели; лица, самостоятельно осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве; лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума; члены производственных кооперативов с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz, пройти автоматическую проверку на соответствие условиям обучения.

По окончании курсов участник получает электронный сертификат с присвоением уникального номера.

Участники, прошедшие онлайн-курс «Обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес», могут претендовать на получение гранта на реализацию бизнес-идей в рамках Нацпроекта.

Добавим, проект «Бастау Бизнес» реализуется в рамках комплекса государственных мер поддержки бизнес-инициатив граждан через Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.