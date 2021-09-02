Обучение – ключ к успеху

«Образованная нация – залог устойчивого развития» – так звучала тема состоявшейся традиционной августовской конференции педагогических работников Усть-Каменогорска.

Прошлый учебный год выдался непростым из-за пандемии коронавирусной инфекции. Педагогам, детям и их родителям нужно было в короткие сроки подстроиться под новый формат обучения. Благодаря совместным усилиям завершить учебный год удалось с хорошими результатами.

Сейчас школьники вернулись к традиционному формату обучения. Однако во всех общеобразовательных учреждениях города будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

– Предстоящий 2021–2022 учебный год будет иметь свои особенности, – отметила руководитель отдела образования Усть-Каменогорска Сауле Алагузова. – Обучение в офлайн-формате должно проходить безопасно для здоровья учащихся и учителей. Меры по санитарной безопасности будут включать ежедневную термометрию, масочный режим, кварцевание, организацию дополнительных смен и подсмен.

Безусловно, дистанционный формат обучения позволил взглянуть на образовательный процесс под другим ракурсом, открыл новые горизонты для исследования. Во главу угла стало формирование мультикультурной, полиязычной личности, конкурентоспособной в современном обществе.

В своём выступлении «Навыки будущего – чему учить сегодня для успеха завтра» директор КГУ «Гимназия № 38 им. Л. Гумилёва» Инесса Чернышёва рассказала об актуальных тенденциях в современном образовании.

Не менее важную тему – «Профессионализм педагога и непрерывное профессиональное развитие» – раскрыла директор филиала Центра педагогического мастерства в Усть-Каменогорске Кульфарида Раисова.

Всего в рамках августовской конференции педагогов с 23 по 27 августа провели 20 предметных секций и девять панельных сессий. Свыше 80 спикеров поделились опытом работы.

Одно из направлений госпрограммы развития образования – охват дошкольным обучением и воспитанием. С начала этого года в областном центре открыты четыре детские дошкольные организации на 887 мест. Помимо этого, до конца года свои двери откроют ещё четыре детских сада: в жилом комплексе Ertis City, на первом этаже жилого дома № 17/5 на проспекте К. Сатпаева, а также на проспекте И. Есенберлина и на улице Г. Койшыбаева.

– Открытие детских садов позволит охватить детей дошкольным воспитанием и обучением по месту жительства и удовлетворить многочисленные просьбы родителей, – сказала Сауле Алагузова. – Кроме того, обеспечит новые рабочие места для жителей города.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения педагогических работников города Усть-Каменогорска.

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева