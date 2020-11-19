Обстоятельства обязывают проявить терпение 

Вопросы, связанные с реализацией проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), а также внесением изменений в областной бюджет, рассмотрели на внеочередной сорок третьей сессии маслихата Восточно-Казахстанской области.

Как сообщила пресс-служба акима области, в работе сессии принял участие глава региона Даниал Ахметов.

В рамках повестки дня сессии депутаты рассмотрели первый вопрос и единогласно приняли решение. Оно касается внесения изменений в ряд принятых ранее государственных обязательств по реализации проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Данные изменения вызваны необходимостью уменьшения государственных обязательств за 2019-2020 годы по осуществлению деятельности детских дошкольных учреждений, которые работают в рамках названной программы.

По информации руководителя Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Сауле Улаковой, сумма сократилась в результате меньшей наполняемости детсадов и оплаты по фактической посещаемости детей. Так, если в 2019 году экономия составила свыше 87 млн тенге, то в текущем году – 235,8 млн тенге.

Отметим, что подобное происходит на фоне того, что в регионе с весны текущего года действуют ограничительные меры, связанные с распространением пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, изменён срок ввода в эксплуатацию детского сада по улице Утепова, 14 в Усть-Каменогорске.

На сессии народные избранники также рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнений в решение «Об областном бюджете на 2020-2022 годы», которое принято маслихатом Восточно-Казахстанской области в декабре прошлого года.

Необходимо подчеркнуть, что в рамках соответствующего Постановления Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2020 года учтено уменьшение поступления целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета в общей сумме 10 790,1 млн тенге.

Вместе с тем, депутаты подняли вопрос, касающийся работы предпринимателей региона в период действия ограничительных мер. Они обратились к акиму области с просьбой оказать возможное содействие в его решении.

– В данное время в регионе действуют ограничительные меры. Нам в первую очередь важно сохранить здоровье населения, – подчеркнул глава региона Даниал Ахметов. – Учитывая уровень распространения вируса на территории области, необходимо немного набраться терпения.

Таир Сапаргалиев