Количество новых заболевших в Восточно-Казахстанской области, как и госпитализированных, продолжает сокращаться. При этом растут темпы вакцинации.

Коронавирус уже второй год остаётся самой злободневной темой – коварная инфекция продолжает губить жизни людей. По официальным данным Управления здравоохранения ВКО, на 20 декабря этого года за сутки в регионе зарегистрировано десять случаев КВИ. Шестеро пациентов выписаны из стационаров в связи с выздоровлением. У одного бессимптомного вирусоносителя завершён домашний карантин. Всего в условиях стационара лечение оказывается 298 пациентам. Общий процент занятости коечного фонда составляет 14,2 процента.

В условиях пандемии всем стало ясно, что единственный способ защититься от распространения вируса – массово делать прививки. Накануне новогодних праздников специалисты здравоохранения республики призывают все регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации.

«Укол здоровья» как минимум позволит перенести заражение в лёгкой форме, что снижает риск летального исхода среди незащищённого населения. Длительность действия различается у разных препаратов, но продолжительная устойчивость к COVID-19 обеспечивает личную безопасность.

Напомним, что вакцинация детей против КВИ проводится только после добровольного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

Медики отмечают, что преимущества вакцинации полностью оправдывают главную цель – защиту пациентов и предотвращение распространения вируса. Но некоторые граждане не желают вакцинироваться под надуманными предлогами. Их вера в самые абсурдные слухи, вплоть до «чипирования», не позволяет врачам остановить заболеваемость. Поэтому вопрос, прививаться или нет, по мнению медиков, не может оставаться личным делом каждого. Вакцинация от ковида – наша общая ответственность!

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников