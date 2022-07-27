Обретая крылья

Что может быть лучше конной прогулки по великолепным лугам, полям и горам, которыми так славится Риддер? Свежий воздух, удивительные пейзажи и ничем не передаваемое чувство свободы, когда ты, сидя в седле, словно летишь над землёй вместе со своим тулпаром – вот что ощущает наездник, когда садится в седло.

Почти год назад у риддерцев появилась уникальная возможность прогуляться верхом по окрестностям родного города или позаниматься конкуром. А всё потому, что в городе популярным местом отдыха стал конный пони-клуб g.horse.ridder под руководством Екатерины Худяковой.

Любовь к лошадям Екатерине с детства привил её дед Борис Федорович Гилёв. Он в родном селе Поперечное – один из самых активных сельчан, без него ни одно мероприятие не обходится. Вот и внучку научил всему, что умеет. В том числе верховой езде. Впрочем, не только этому. Сейчас Екатерина Худякова с лёгкостью может справиться с конной упряжкой хоть с телегой, хоть с каретой, хоть с санями.

– Мечта открыть конный клуб возникла ещё в детстве. Я очень хотела помочь своей сестре Дарье Гилёвой. Она страдает ДЦП, и уроки верховой езды могли бы ей содействовать в лечении. Но сразу всё осуществить не получилось, – рассказывает руководитель конного клуба.

После окончания школы Екатерина поступила учиться на провизора в медицинский университет, окончила вуз, работала по специальности. Но мечта детства не давала покоя. И вот в 2019 семье Екатерины удалось купить первую лошадь. Её назвали Герда, в честь героини известной сказки «Снежная королева». Общение с Гердой, конные прогулки, – всё это стало навевать мысли о том, что наступила пора осуществить мечту.

В 2021 году, собрав все свои сбережения, семья Худяковых купила двух пони за пределами Казахстана. Екатерина зарегистрировала ИП, купила земельный участок, преобразовав его в так называемый плац, и уже осенью того же года открыла там небольшой конный клуб.

Вначале сюда приезжали семьями – покатать на пони маленьких ребятишек. А потом пришли воспитанники коррекционного центра Риддера «Твои-мои-наши». Сначала просто познакомиться, погладить лошадок, полюбоваться их грацией, пообщаться с этими прекрасными животными. Впрочем, нашлись и смельчаки, которые решились сесть в седло. Радости не было предела! Ещё бы, ведь ребята, в силу жизненных обстоятельств ограниченные в движении и общении, просто не могли поверить в это счастье – кататься на пони!

– Наш клуб заключил меморандум с коррекционным центром о проведении регулярных тренировок с воспитанниками на льготной основе. И некоторые родители приводят своих детей для занятий иппотерапией. Я же хочу, чтобы эти уроки были не только развлечением для ребят, но и приносили им реальную пользу и оздоровление. А потому завершаю специальные курсы по иппотерапии, и уже в сентябре получу специальный сертификат инструктора. Вот тогда наши занятия, действительно, станут не только приятными, но и полезными для детей, – отметила Екатерина.

Однако конные прогулки интересуют не только детей, но и взрослых. Всё чаще к Екатерине с просьбами организовать конную прогулку по окрестностям стали обращаться риддерцы и даже гости города горняков. И тогда пришла идея приобрести ещё одну лошадь. Так рядом с Гердой в стойле появился Кай. У них даже масти почти одинаковые. А чуть позже в конный клуб позвонили горожане, которые пару лет назад в горах нашли жеребёнка, едва не погибшего от ран и истощения. Новые родители назвали малышку Симона, что означает «услышанная Богом». Подросшую лошадь содержать было негде, вот они и предложили Екатерине приобрести её для конного клуба, что Катя и сделала.

Сегодня эта троица – любимцы многих горожан. Ни один городской праздник и фестиваль в Риддере и даже окрестных сёлах не проходит без их участия. Летом лошадей и пони украшают цветами и лентами, зимой надевают красные колпаки Санта Клауса и запрягают в сани.

А на Новый год Екатерина придумала светящиеся сани, на которых Дед Мороз со Снегурочкой ездили с ребятами по лесу искать подарки. Вот было радости у ребят!

Надо ли говорить, что животные конного клуба сегодня в Риддере «звёзды» всех социальных сетей. Очень многие приходят в клуб, чтобы сделать эффектную фотосессию, где вместе с героями в кадре обязательно должны быть лошади или пони. И для каждого посетителя придумывается своя история, с красивыми локациями, потрясающими видами природы и отличными ракурсами для съёмки.

Любят риддерцы и верховые прогулки. Даже те, кто ни разу в жизни даже рядом с лошадью не стоял. Впрочем, премудрость эта невеликая, за несколько часов можно научиться вполне сносно держаться в седле. Сначала Катя проводит инструктаж на земле, потом новичок садится в седло и уже на практике, под присмотром инструктора, осваивает основные правила верховой езды. Ну а прогулки за городом, в полях, горах или окрестном лесу проходят с обязательным сопровождением инструктора: мало ли что может приключиться в пути, чтобы неопытный наездник не навредил себе или лошади.

Недавно конный клуб открыл новое направление – здесь начинает работать секция конного спорта с элементами конкура. Это стало возможным, когда к Екатерине в конный клуб пришла 11-классница Ксения Хохлова. Несмотря на юный возраст, Ксюша – опытный тренер по конному спорту. Вот она и предложила владелице конного клуба проводить для всех желающих тренировки по конкуру.

С момента открытия секции по выездке прошла только неделя, а на занятия записались уже трое ребят. Они давно занимаются конкуром, но для тренировок им приходилось ездить в Усть-Каменогорск. Теперь они смогут заниматься любимым видом спорта в родном городе.

Как призналась Екатерина Худякова, у неё много планов по развитию конного клуба. Нужно построить просторную конюшню для питомцев, сделать ограждение и благоустроить плац, где проходят занятия. А ещё в скором времени городские власти намерены передать конному клубу в доверительное управление один из парков Риддера. Раньше за ним ухаживал местный техникум, потом его передали на баланс города, но финансирования для содержания не хватает. Вот и появилась у предпринимательницы идея открыть в Риддере парк семейного отдыха и развлечений. Здесь будут не только полюбившиеся всем конные прогулки и катание на пони, но и занятия по стрельбе из лука, канатный городок и многое другое.

– Я живу рядом с этим парком и вижу, как он нуждается в уходе и присмотре. Создавая парк семейного отдыха, мы не хотим портить окружающую природу. Наоборот, будем бережно охранять каждое дерево и кустик, пусть люди отдыхают и любуются, – считает Екатерина Худякова.

Надо сказать, что в своём конном клубе она, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Всё делает сама: прогулки организует и тренировки проводит, фотосессии устраивает и за лошадьми ухаживает. Здесь её главный помощник – супруг Николай. Если жена попросит, всё сделает: навес поправит, сено привезёт и финансово жену поддержит. Дети же четы Худяковых лошадей просто обожают, особенно полуторогодовалая дочка. Для неё общение с лошадьми – самый лучший подарок. Да и животные любят малышку. А как же? Ведь они помогают нам, людям, обрести крылья…

Екатерина Гуляева

Фото из архива Екатерины Худяковой

Риддер