Обрели новый дом

Семье из Глубоковского района приобрели новый дом взамен сгоревшего на средства благотворительного фонда «Развитие».

В июне этого года у многодетных родителей Константина и Алёны Вороновых сгорел дом в посёлке Глубокое. Семья, в которой воспитываются четверо несовершеннолетних детей, осталась буквально на улице, без вещей, документов и средств к существованию.

Как рассказали в районном акимате, в очереди на получение жилья семья не стояла и не могла быть поставлена по объективным причинам. Вороновы были вынуждены обратиться за помощью в поселковый и районный акиматы. Прежде всего, им помогли восстановить документы, уничтоженные во время пожара. Аким района Тамара Рахимжанова подала обращение в местную благотворительную организацию, которое вскоре было одобрено. На покупку дома для семьи Вороновых фонд выделил три миллиона тенге.

– Дом небольшой, но хороший, – рассказывает глава семьи Константин Воронов. – На придомовой территории есть все необходимые надворные постройки. Мы с супругой – выпускники детского дома. В тяжёлой жизненной ситуации нас не оставили в беде одних. Огромная благодарность акиму района Тамаре Рахимжановой и её команде за участие и своевременную помощь.

Супруги Вороновы также от всей души говорят спасибо всем неравнодушным землякам. Тем, кто приносил вещи, предметы первой необходимости и поддерживал в трудный для них период.

Аида Жумекенова

Фото Д. Бакытбекулы

Глубоковский район