Образовательный вектор

В Восточном Казахстане отметили День работников науки.

В честь этого праздника в ВКТУ имени Д. Серикбаева наградили научных работников и партнёров вуза, которые вносят весомый вклад в развитие науки и экономики региона и страны.

– Сегодня в этом зале – лучшие специалисты, благодаря которым Восточно-Казахстанская область может гордиться успехами в разных отраслях, – отметил ректор ВКТУ Жасулан Шаймарданов. – Для наших учёных в университете создана современная научно-исследовательская экосистема с наукоёмким оборудованием. С каждым годом увеличивается доля грантовых исследований, реализуются опытно-конструкторские разработки с предприятиями региона. Доходы от научно-исследовательской деятельности в прошлом году составили 15 процентов от общего дохода университета.

В реализацию совместных научно-исследовательских проектов неоценимый вклад вносят ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО. Их представителям в ходе торжественного мероприятия вручены благодарственные письма за многолетнее и плодотворное сотрудничество.

От имени акима города Усть-Каменогорска были отмечены заслуженные учёные вуза – Михаил Дудкин и Александр Хапин.

За достижения и вклад в развитие науки грамотой «Почётный геодезист РК» от Министерства аэрокосмических технологий награждён Кайсар Хасенов, ассоциированный профессор, кандидат технических наук Школы наук о Земле. В номинации «Учёный с высоким индексом Хирша» отмечена Назгуль Ердыбаева. Самыми молодыми учёными с высоким индексом Хирша признаны Алина Ким и Дидар Ескермесов.

За максимальное количество научных публикаций наград удостоились Сауле Смаилова и Сергей Плотников, за максимальный доход по контрактам в исследовательско-практической деятельности – Ольга Руденко.

Аида Жумекенова