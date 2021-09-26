Образованная молодёжь – будущее страны

В Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления города Усть-Каменогорска прошёл открытый урок «Годы созидания и развития».

Офлайн на уроке присутствовали 24 учащихся, за онлайн-трансляцией наблюдали 100 учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы и 2612 учеников из 93 общеобразовательных школ области.

Гостем мероприятия стала директор областного Молодёжного ресурсного центра, руководитель регионального информационно-просветительского штаба Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арайлым Есимбекова.

– Молодёжь современной эпохи должна быть образованной и достойной звания «интеллектуальное поколение», – обратилась к ребятам Арайлым Есимбекова. – Благодаря своим знаниям вы покорите мир и создадите светлое будущее Казахстана. Во времена таких возможностей ваша единственная цель – получить качественное образование и создать интеллектуальное общество.

В ходе открытого урока учащиеся просмотрели видеоролик об идеях и инициативных проектах Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. После просмотра школьники поделились своими впечатлениями о начинаниях Елбасы.

Также была организована онлайн-викторина с вопросами о достижениях страны за годы независимости. Учащихся разделили на четыре группы. Каждая из команд работала над индивидуальными задачами по таким темам, как «Отказ от ядерного оружия», «Идея Евразийского экономического союза», «Съезд лидеров мировых и традиционных религий».

Как отмечают организаторы, особенность урока заключалась в том, что участники поделились своими мыслями и мечтами о будущем Казахстана и рассказали, как они смогут способствовать развитию своей Родины.

В числе гостей, присутствовавших на открытом уроке, была ровесница независимости преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления г. Усть-Каменогорска Назерке Жумагазинова. Она рассказала учащимся о достижениях суверенного Казахстана и о том, что ей дала независимость и какие возможности открыла.

Ания Есмухамет

Фото и открытых источников