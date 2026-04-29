В Усть-Каменогорске торжественно отпраздновали 105-летие литературного объединения Восточно-Казахстанской области «Звено Алтая». Символично, что гала-концерт был организован в преддверии Национального дня книги, отмечаемого в Казахстане 23 апреля по решению Главы государства в целях привития культуры чтения и расширения читательской аудитории в Казахстане.

Старейшее творческое объединение Востока отмечает нынешний юбилей целой серией значимых мероприятий, логическим продолжением которых стал большой и содержательный концерт на главной сцене областной филармонии.



Лирическую и поэтическую ноту внесли в него стихотворные строки, которыми открыл торжественное событие известный общественный деятель, поэт Геннадий Пуссеп, отдавая дань уважения литературным традициям Восточного Казахстана: /Чтобы на просторах Иртыша/Взвилось поэтическое чудо/Здесь и проза больно хороша/Здесь и песен самоцветных груды/.



Тщательно продуманный сценарий и яркая, увлекательная драматургия незабываемого вечера для многочисленных поклонников прозы и поэзии нашей области взяли свой старт ещё задолго до начала концерта. Ему предшествовала внушительная книжная выставка, развёрнутая в фойе «Ертіс концерт», где любители книги, её верные читатели могли увидеть и купить произведения не только хорошо известных писателей, но и новинки, вышедшие из-под пера начинающих авторов.



Всех их перечислить, пожалуй, невозможно, но читатели со стажем непременно могли бы обратить своё внимание на переизданную книгу известного учёного-орнитолога, писателя Бориса Щербакова под названием «Купите себе попугая». Вызывают также большой интерес основанные на документальных источниках произведения Алдияра Аубакирова о неизвестных страницах нашей истории, для написания которых автору пришлось даже совершить непростую поездку в Магадан.



ЛЮБИТЕ КНИГУ



Главная цель организаторов праздника заключается не только в пропаганде книги как лучшего друга человека и самого бесценного подарка для него, но и в активном приобщении детей и молодёжи к чтению, постижению мира через хорошую литературу, поэзию, драматургию, а также периодическую печать.



Неподдельный интерес вызвала церемония награждения победителей детского литературного конкурса «Звонкое имя – «Звено Алтая», которую провёл руководитель книжного издательства «Арго» Святослав Семёнов, а с проникновенным напутствием, пожеланием юным друзьям книги обратилась руководитель литобъединения «Звено Алтая» Наталья Матвеева.



Надо было видеть, насколько трепетно относятся участвующие в конкурсе дети и подростки, их взрослые педагоги и наставники к Её Величеству Книге, какое важное место занимают в их жизни и учёбе чтение, любовь к поэзии и прозе!



Призовые места в конкурсе заняли учащиеся школ №№10, 17, 19, 25, 26, 37, 36 из областного центра, а также из посёлка Белоусовка, городов Серебрянска и Риддера.



НАШ ИЗУМРУДНЫЙ АЛТАЙ



Словосочетание «Изумрудный Алтай» так или иначе у всех на слуху: именно так был назван юбилейный концерт, это же название носит и литературный журнал, выпускаемый творческим объединением. Это понятие символизирует не только полезные ископаемые, минеральное сырьё, которым издавна богат Восточный Казахстан, но и культуру, искусство, поэзию и прозу региона. На этом сделала особый акцент руководитель Общественного совета ВКО Аяужан Ашимова в своём выступлении.



– Литература всегда занимала особое место в жизни общества, – отметила она. –

Я очень уважаю исторические факты, но только литература позволяет нам окунуться в прошлое, оживить его, развиваться дальше, мечтать, а значит, строить своё будущее. Поэтому всем участникам литературного объединения «Звено Алтая» я хочу пожелать творческих успехов, удачи, дальнейшего развития, чтобы у вас было много учеников среди подрастающего поколения.

Сегодня «Звено Алтая» и комитет по культуре и духовному согласию Общественного совета Восточно-Казахстанской области объединяют творческих людей не только нашего, но и других регионов – это большого стоит! Позвольте сегодня всех вас поблагодарить за ваш огромный труд и пожелать всего наилучшего!



Основой любого общества является устойчивая экономика, самобытная культура, история, а скрепляет это всё воедино крепкая дружба, мир и согласие среди представителей многонационального казахстанского народа. Красной нитью прошла эта мысль в выступлении ансамбля «Гармония» белорусского этнокультурного центра Дома дружбы – центра общественного согласия ВКО, душевно и профессионально исполнившего песню «Благодарю тебя, Казахстан».



СНЕГ ПАМЯТИ



Душу поэта, возможно, сумеет до конца понять только другой поэт. «Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова» – эти столь памятные строки Беллы Ахмадулиной, наверное, наиболее точно подходят к видеоальбому поэта-барда из города Алтая Владимира Сметанина, который был подготовлен им ещё пять лет назад к вековому юбилею литературного объединения «Звено Алтая».



Зрители с волнением узнавали образы известных земляков, которые внесли неоценимый вклад в развитие литературы и поэзии, в их числе Александр Егоров, Александр Лухтанов, Евгений Курдаков, Михаил Немцев, Виктор Веригин, Владимир Нетисов, бывший журналист областной газеты «Рудный Алтай» Владлен Шустер и многие другие талантливые личности.



– Так получилось, что в моём творчестве имеет место тема белого снега, – признался Владимир Сметанин. – Надо же такому случиться, что именно сегодня, 17 апреля, за порогом весны вдруг снова выпал глубокий снег, что мы едва-едва добрались из Алтая в Усть-Каменогорск на этот концерт.



В его исполнении прозвучали стихотворное поздравление «Юбилейное» и авторская песня «Свидание» под собственный аккомпанемент. Также юбиляров поздравил своим выступлением член международного авторского клуба Сергей Сидоров, исполнивший песню об Усть-Каменогорске «Любимый город», которая вызвала живую реакцию и продолжительные аплодисменты зрительного зала.



ДУША НАРОДА



Под аккомпанемент гармони Людмилы Пронько была исполнена широко известная песня руководителя этнокультурного объединения и фольклорного ансамбля «Товарки» из Глубоковского района Нины Ершовой на стихи Натальи Матвеевой «Васильковое поле» и Виктора Веригина «Как садился я на белого коня».



Фольклорно-этнографический ансамбль «Бастеньки» под управлением Александра Яковлева, в 2025 году завоевавший Гран-при на фестивале русской песни в Ереване, исполнил плясовые припевки «Затряси тую старушку».



Сотрудница санатория «Уба» из села Выдриха Шемонаихинского района Наталья Агапитова порадовала зрителей исполнением песни «Күә бол» на казахском языке, а также «Осенний вальс» на стихи Василия Левина.



В свою очередь стихи Людмилы Гришки из Риддера сделала визитной карточкой города горняков талантливая вокалистка Альфия Ордабаева, котороя традиционно с успехом и артистично исполняет песню «Риддерчанка».



Одним из ярких номеров программы стало чтение стихов Абая Кунанбаева «Лето» в переводе на русский язык, которое продекламировал юный талант – ученик школы имени А. Иванова из села Выдриха Кирилл Мышеловский.



– Я часто выступаю в школе, родном селе, районном центре, поэтому «Звено Алтая» заметило и пригласило меня для участия в концерте, – поделился Кирилл Мышеловский. – Стараюсь любой текст запомнить в полном объёме и выступать, не пользуясь шпаргалками или с помощью суфлёра. Если за кулисами бывает волнение, то на сцене себя чувствую абсолютно спокойно.



По его словам, ему легко даются не только литература и родной язык, но и точные науки, которые помогают развитию памяти, так что вполне можно утверждать о полной совместимости одного с другим.



РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ



Любимых книг у читателей не бывает слишком много, у каждого свои вкусы, предпочтения, но нам всегда ближе региональный компонент, местная продукция, способная выдержать проверку временем. Для автора этих строк нынче стала откровением книга «Купите себе попугая», о которой мы прежде много слышали, но вчитались в её строки по-настоящему только сейчас. Это целое научно-исследовательское и вместе с тем высокохудожественное произведение своего времени, ставшее не в полной мере оценённой сенсацией: такие рукописи, увидевшие свет, действительно не горят и неподвластны времени!



Литературный вечер, посвящённый 105-летию «Звена Алтая», ещё раз напомнил: книга и поэзия остаются живым дыханием культуры, соединяющим поколения и формирующим духовное пространство региона. Именно через чтение, осмысление и творческое слово раскрывается внутренний мир человека, укрепляется интерес к истории и современности, развивается читательская культура. Работа литературного объединения и подобных ему сообществ продолжает важную миссию – сохранять и приумножать любовь к книге, поддерживать молодых авторов и вдохновлять новых читателей на путь к литературе, где каждая строка становится частью большого культурного наследия.

Таир Сапаргалиев

Фото Таир Сапаргалиев

