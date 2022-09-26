Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Умиралиева Ж.Ж. в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике.

При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц.

Подобные фэйковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок.

Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц.

Их цель это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств.

Указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В связи с этим, Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.

https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/press/news/details/431298?lang

https://youtu.be/6ZcJyf9HTlY