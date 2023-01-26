Обращение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

19 марта 2023 года состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов

Республики Казахстан.

Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является включение вас в список избирателей.

Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного заявления в акиматы по месту их нахождения.

Каждый гражданин, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования на избирательный участок по месту своей регистрации, не позднее чем за тридцать дней до дня голосования или 17 февраля 2023 года, вправе подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения.

При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он будет голосовать.

Воспользоваться данным правом могут:

— граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации;

— иногородние студенты, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, проживающие вне общежитий;

— граждане, работающие вахтовым методом.

Гражданин может быть включён только в один список избирателей с учётом единого общенационального избирательного округа, а также одномандатных территориальных избирательных округов.

Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации можно через сайт или Call-центр соответствующего акимата.

С 4 марта 2023 года вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своём участке.

Уважаемые избиратели!

Призываем проявить правовую грамотность и реализовать своё конституционное право на участие в выборах!

Своевременно примите необходимые юридически значимые действия по включению себя в список избирателей!

Важен голос каждого!