Обращайтесь

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» планомерно осуществляется автоматизация уголовного дела.

В информационном портале «Публичный сектор Единого реестра досудебных расследований» на сервисе «Информационный сервис» (qamqor.gov.kz) разработан функционал подачи и разрешения жалоб и ходатайств в рамках уголовного дела.

– Каждый гражданин, проходящий по делу в качестве подозреваемого (потерпевшего или свидетеля), имеющий право на защиту (защитника, свидетеля, понятого, представителя, медиатора, эксперта, специалиста, переводчика), может получить доступ к материалам электронного уголовного дела в функционале «Публичный сектор», – поясняют специалисты Департамента комитета по правовой статистике по ВКО. – Здесь же можно подать сообщение об уголовном правонарушении и получить информацию о принятом по нему решению. Направить жалобу и просмотреть статус её рассмотрения, а затем получить документы, прикреплённые к ответу. Кроме того, подать ходатайство по уголовному делу и также получить ответ.

Для работы с «Публичным сектором ИС ЕРДР» участникам процесса необходимы подключение к Интернету, наличие ЭЦП и регистрация на портале «Публичный сектор ИС ЕРДР».

Найля Байрам