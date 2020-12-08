Оборона от коррупции 

Фронт-офис «Қарулы күштері – адалдық алаңы» действует в Восточном Казахстане.

Сегодня принципиальная и бескомпромиссная борьба с коррупцией становится важнейшим условием не только для дальнейшего продвижения начатых реформ, но и успешного развития страны.

Отметим, в борьбе с коррупцией не остались в стороне и местные органы военного управления Восточно-Казахстанской области, которыми проводится работа по формированию антикоррупционного мировоззрения и атмосферы нетерпимости к коррупции среди личного состава.

– В Департаменте по делам обороны ВКО совместно с Департаментом Агентства по противодействию коррупции ВКО на основании совместного приказа министра обороны РК и председателя Агентства по противодействию коррупции РК, с 2 по 30 ноября текущего года проведён внешний анализ коррупционных рисков, – сообщил начальник Департамента по делам обороны ВКО полковник Кайырбек Кайрканов в рамках проекта Antikor.Live.

Целью проведения анализа является выявление коррупционных рисков в деятельности местных органов военного управления Восточно-Казахстанской области. В результате исключение коррупционной составляющей позитивно отражается на качестве выполнения поставленных перед органами военного управления задач, а также поднятия престижа Вооружённых Сил Республики Казахстан и государственной службы в целом.

Кроме того, для повышения доверия граждан в Департаменте по делам обороны ВКО открыт фронт-офис «Қарулы күштері –адалдық алаңы». Он расположен по адресу:

г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 18, первый этаж. Работает фронт-офис ежедневно с 9:00 до 18:00, за исключением выходных и праздничных дней.

Здесь наиболее подготовленные должностные лица Департамента по делам обороны ВКО осуществляют приём граждан и решают их вопросы без каких-либо перенаправлений в другие органы и в кратчайшие сроки.

Также жители области могут обратиться в Call-центр по номерам: 8-702-900-40-01 и 8 (7232) 26-30-25.

Ания Есмухамет

Фото Антикоррупционной службы ВКО