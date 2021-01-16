Обновлённый состав депутатов

Депутатский корпус Восточно-Казахстанского областного маслихата существенно обновлён и готов решать самые различные задачи.

На первой сессии седьмого созыва депутаты избрали новым секретарём маслихата ВКО Дениса Рыпакова. Напомним, что прежде он работал в должности руководителя Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области.

В работе сессии, которая рассмотрела целый ряд необходимых организационных вопросов, принял участие аким области Даниал Ахметов.

Председатель Восточно-Казахстанской областной территориальной избирательной комиссии Ерсаин Набиев вручил вновь избранным депутатам удостоверения и специальные значки народных избранников. Он отметил, что в депутатские ряды влились свежие силы. Вместе с тем сохраняется определённая преемственность и связь поколений, поскольку тринадцать коллег из общего числа являлись депутатами прошлых созывов. Их знания, опыт и мудрость являются важным политическим капиталом для дальнейшей совместной работы в интересах избирателей.

В числе народных избранников есть руководители крупных предприятий промышленной отрасли региона, а также сельского хозяйства, социально-культурной сферы, образования, профессиональные юристы. Они в полной мере представляют все слои населения нашей области.

Глава региона Даниал Ахметов высказал искренние слова благодарности в адрес прежнего состава депутатов, чьи полномочия истекли, за плодотворную совместную работу на благо общества на протяжении нескольких лет.

Кроме того, подчеркнул возрастающую роль, которая принадлежит в современных условиях маслихатам, а также их ответственность в общественно-политической жизни общества.

– Необходимо усиливать межпартийное взаимодействие, добиваться слаженной работы всех фракций, – сказал аким области Даниал Ахметов. – Уверен, что все депутаты областного маслихата, независимо от партийной принадлежности, активно приступят к выполнению своих предвыборных программ и обещаний, данных избирателям.

Глава региона подчеркнул, что текущий год является особенным для нашей страны. Он пройдёт под знаком 30-летия Независимости нашего государства.

– Решающая роль в создании независимого Казахстана принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, а движущей силой, источником идей и решений в создании современного Казахстана является казахстанское общество, – отметил аким области Даниал Ахметов. – Сохраняя преемственность курса развития современного Казахстана, Глава государства Касым—Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачи для решения основных проблем, волнующих наше население. Доверие, традиции, транспарентность, толерантность – это те принципы, которые сформировали уникальную модель казахстанского общества. В основу политики государства в межэтнической сфере положен принцип единства в многообразии. Сегодня каждый казахстанец, независимо от его этнической принадлежности, чувствует себя частью единой большой семьи.

В рамках рабочей повестки первой сессии седьмого созыва избраны постоянные комиссии Восточно-Казахстанского областного маслихата.

В частности, это комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики и законности; по вопросам бюджета, экономических реформ и регионального развития; по вопросам АПК, экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; по вопросам социально-культурного развития. Также депутаты проголосовали за избрание председателей этих постоянных комиссий. Предложена кандидатура и избран председатель очередной второй сессии маслихата ВКО

седьмого созыва.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета