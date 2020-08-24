Обновляется село

В рамках республиканской программы «Дорожная карта занятости» в Бородулихинском районе успешно реализован ряд значимых проектов.

В Новошульбинском сельском округе помимо ремонта в средней школе имени Комарова, о котором уже сообщалось на страницах нашей газеты, проведен текущий ремонт уличного освещения на сумму 14,5 млн тенге.

На улицах Телеграфная, Комарова, Ленина заменено 22 фонаря и установлено дополнительно 75 опор уличного освещения. На улице Краснопартизанской ремонтные работы на сумму 7,5 млн тенге выполнены за счет средств районного бюджета. В результате реализации этого проекта произведена замена 50 опор освещения.

В селе Акши провели текущий ремонт системы водоснабжения на сумму 9,5 млн тенге.

Помимо государственных программ, финансирующих улучшение инфраструктуры сёл, значимую поддержку в благоустройстве населённых пунктов района оказывают главы местных крестьянских хозяйств. В Новошульбинском сельском округе это: ТОО «Лазарев и К» – руководитель П. П. Лазарев, к/х «Алекс» – руководитель А. А. Подкорытов, к/х «Красный Партизан» – руководитель В. В. Лопатин.

Также эти сельхозформирования оказывают посильную поддержку провизорному центру, расположенному в селе Новая Шульба. За это земляки особо им благодарны.

По заказу

ОВП Бородулихинского района

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район