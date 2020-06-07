Обновление состава

В команде «Торпедо» – изменение состава игроков.

Несмотря на карантин и ограничительные меры, усть-каменогорская команда готовится к новому хоккейному сезону – состав «Торпедо» пополнили четыре новых игрока.

К защитникам присоединились Александр Юксеев и Михаил Патрикеев. Юксеев – опытный и титулованный игрок, обладатель Кубка Братины, в предыдущем сезоне выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» (49 матчей). Он играл в «Авангарде», ХК ВМФ «Амур», «Автомобилисте», «Сарыарке», «СКА-Неве». Всего в чемпионатах ВХЛ и плей-офф Александр Юксеев сыграл в 421 матче (37 шайб + 124 голевые передачи). В 2014 году в составе карагандинской «Сарыарки» Александр Юксеев выиграл Кубок Братины. В сезонах 2014/2015, 2018/2019 становился победителем регулярного чемпионата ВХЛ. Лучший защитник ВХЛ по итогам сезона 2015/2016.

24-летний Михаил Патрикеев в прошлом сезоне выступал в составе «Нефтяника» (Альметьевск), провел 42 матча с учетом плей-офф. Также у него – опыт игры за ЦСК ВВС и «Ценг Тоу». В КХЛ Патрикеев сыграл в 19 матчах в составе «Адмирала», отметившись двумя голевыми передачами (сезон 2018/2019).

К нападающим присоединились Иван Кучин и Матвей Тымченко. Кучин – бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана, чемпион Казахстана 2019 года. Выступал в составе «Стальных Лисов», челябинского «Мечела», пензенского «Дизеля», рудненского «Горняка», кокшетауского «Арлана», а также «Номада» и «Бейбарыса». В сезонах 2016/2017 и 2017/2018 Иван Кучин защищал цвета «Барыса» в КХЛ (77 матчей, 6+11). Участник двух чемпионатов мира в составе сборной Казахстана (2017 в Киеве, 2018 в Будапеште).

Матвей Тымченко известен по выступлениям за «Зауралье», «Молот-Прикамье», «Ермак» и «Сарыарку». В сезоне 2019/2020 играл в ангарском «Ермаке» (20 матчей), затем в результате обмена перешел в «Сарыарку» (34 матча с учетом плей-офф). В Молодежной хоккейной лиге выступал в составе «Амурских Тигров», в Высшей хоккейной лиге имеет опыт игры за «Зауралье», «Молот-Прикамье», «Ермак» и «Сарыарку».

Защитник Семен Богачонок остается в «Торпедо» – с ним подписан новый контракт на один год. Напомним, он перешел в «Торпедо» летом 2019 года, сыграв за «Алтай Торпедо» в 59 матчах Открытого чемпионата Казахстана, в плей-офф принял участие в четырёх матчах.

В предыдущем сезоне ВХЛ команда «Торпедо» вышла в плей-офф, но, к сожалению болельщиков, существенного результата не достигла. Возможно, изменение состава положительно скажется на итогах игр в предстоящем сезоне.

Дмитрий Одинцов