Обновление состава

В клубе «Торпедо» продолжаются изменения как в тренерском штабе, так и в самой команде.

Главным тренером усть-каменогорской команды стал заслуженный тренер Казахстана Олег Болякин. Он воспитанник карагандинского хоккея, в 36 лет завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу. Под его руководством «Сарыарка» завоевала золотые медали чемпионата Казахстана. Олег Болякин работал с молодежной сборной страны в качестве тренера (затем – старшего, а потом и главного тренера). В 2007 году ему присвоено звание заслуженного тренера Казахстана.

Олег Болякин уже работал с нашей командой – в 2010–2012 годах (тогда еще с «Казцинк-Торпедо»). В 2019–2020 гг. под его руководством «Алтай» провел успешный сезон в МХЛ.

В тренерском штабе «Торпедо» остался Евгений Фадеев – воспитанник усть-каменогорского хоккея, недавно успешно окончивший Высшую школу тренеров в Омске.

Выпускник Высшей школы тренеров в Санкт-Петербурге Роман Медведев будет работать тренером вратарей. Он мастер спорта РК, игрок национальной сборной Казахстана U-20, участник чемпионата мира 2006 года и тоже воспитанник усть-каменогорской школы хоккея.

– ХК «Торпедо» выражает большую благодарность Алексею Ждахину, Владиславу Бульину и Евгению Черепанову за работу и сотрудничество. Желаем им успехов в дальнейшей карьере, – отметили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Легендарный форвард «Торпедо» Александр Шин остается в команде – односторонний контракт с ним рассчитан на один год. В прошлом сезоне Шин стал вторым по результативности нападающим «Торпедо», установив личный рекорд по ассистам – 26 голевых передач (только в регулярном чемпионате).

К вратарям присоединился Андрей Шутов – с ним подписан двусторонний контракт на два года. В предыдущем сезоне этот молодой воспитанник усть-каменогорской школы хоккея уверенно дебютировал в Открытом чемпионате Казахстана в составе «Алтай Торпедо» (он сыграл в 61 матче и в 11 из них не пропустил ни шайбы). Занимательно и то, что Андрей Шутов прошел все ступени клубной структуры: сначала ДЮСШ, потом ЮХЛ, МХЛ и ОЧРК.

К нападающим присоединились Валерий Гурин и Александр Мерескин. Односторонний контракт с бывшим нападающим столичного «Номада» Гуриным заключен на год. В предыдущем сезоне он сыграл в 49 матчах ВХЛ – Кубка Шелкового пути и отметился 22 результативными баллами (5+17). Контракт с Мерескиным также односторонний и на такой же период. В КХЛ форвард сыграл в 371 матче (50+51).

Однако изменения состава заключаются не только в наборе новых игроков – усть-каменогорскую команду покинули Евгений Рымарев, Иван Исаев и Дмитрий Громов.

Лучший бомбардир и снайпер, а также капитан (во второй половине сезона) «Торпедо» по итогам предыдущего сезона Рымарев подписал контракт с «Югрой». Исаев подписал контракт с пермским клубом «Молот-Прикамье», а бывший капитан (до середины сезона) Громов подписал контракт с воскресенским «Химиком».

– Выражаем большую благодарность игрокам за красивую и самоотверженную игру, великолепные голы и яркие эмоции. Благодарим всех за сотрудничество и желаем успехов в новых клубах и коллективах, – отметили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Поможет ли новый тренерский штаб и состав команды добиться лучших результатов – узнаем в следующем сезоне.

Дмитрий Одинцов